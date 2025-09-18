Vụ đâm gục một phụ nữ giữa đường ở Hưng Yên: Lời khai của Vương Văn Dũng

Ngày 18/9, trên địa bàn xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên đã xảy ra một vụ gây thương tích nghiêm trọng.

Cụ thể, vào khoảng 7h sáng cùng ngày, một nam thanh niên mặc áo tối màu, đi xe máy đuổi theo một chiếc xe máy khác do người đàn ông cầm lái, phía sau chở người phụ nữ.

Theo camera an ninh tại hiện trường ghi lại, khi chiếc xe máy của 2 người phía trước dừng lại, nam thanh niên cầm hung khí lao đến đâm vào người đàn ông cầm lái. Quá hoảng sợ, người đàn ông này đã bỏ chạy, thông tin này được thuật lại trên tờ An ninh thủ đô.

Hiện trường vụ án được camera an ninh ghi lại (Ảnh: VOV).

Liên quan đến vụ việc trên, báo CAND đưa tin, chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vương Văn Dũng (SN 1995, trú tại xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên) về hành vi giết người.

Vương Văn Dũng bị tạm giữ hình sự về hành vi giết người (Ảnh: CAND).

Tờ VOV thuật lại lời khai của nghi phạm cho biết, mặc dù đang có quan hệ tình cảm với Dũng, chị Q. vẫn qua lại với anh B. Do ghen tuông nên Dũng cầm dao truy đuổi chị Q. và anh B.

Dũng cho biết đã dùng dao bầu để tấn công. Dũng đâm anh B. một nhát vào lưng, sau đó đâm nhiều nhát vào vùng mặt và lưng chị Q.

Gây án xong, Dũng bỏ trốn bằng xe máy nhưng bị bắt giữ. Anh B. may mắn chạy được, chị Q bị đâm gục tại chỗ. Sau đó, nạn nhân nhanh chóng được hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.