Những ngày qua, dư luận thế giới vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ tấn công bằng dao kinh hoàng tại Westfield ở Bondi Junction, thành phố Sydney của Úc hôm thứ Bảy, 13/4 vừa qua, khiến 6 người tử nạn. Nghi phạm Joel Cauchi, 40 tuổi đã bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường.

Hai ngày sau tấn thảm kịch, khi phóng viên tìm đến tận nhà của kẻ sát nhân Bondi Junction, họ đã gặp được cha mẹ hắn là ông Andrew Cauchi và bà Michele Cauchi. Cũng từ đây, những thông tin đầy bất ngờ về tuổi thơ và động cơ giết người của Bondi cũng được tiết lộ.

Cũng có người đã tỏ ra nuối tiếc trước việc Bondi được sinh ra trong môi trường tuyệt vời nhưng lại trở thành kẻ sát nhân tàn bạo đến thế.

Từ một đứa trẻ được yêu thương với thành tích học tập thuộc top đầu

Ông bà Cauchi mở đầu câu chuyện bằng cách bày tỏ lời xin lỗi tới gia đình của các nạn nhân đã mất mạng oan uổng bởi con trai họ. Có người đã hỏi họ rằng: "Tại sao ông bà có thể yêu thương một con quái vật như thế được?", và ông Andrew đã đỏ hoe mắt khi trả lời rằng: "Vì tôi đã sinh ra nó. Chúng tôi chỉ là những ông bố bà mẹ bình thường, chúng tôi đã cố gắng nuôi dạy con mình tốt nhất có thể".

Bà Michele cho biết từ khi còn nhỏ, con trai bà đã thuộc top học giỏi nhất lớp và được các thầy giáo, cô giáo rất yêu quý. Joel cũng có rất nhiều bạn bè.

"Thằng bé luôn rất chăm chỉ. Thời thơ ấu nó có rất nhiều bạn bè", bà Michele thừa nhận.

Bà Michele Cauchi, mẹ của kẻ sát nhân Joel Cauchi.



Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Joel được chẩn đoán mắc bệnh tâm phần phân liệt ở tuổi thiếu niên. Đây là một bệnh loạn thần mức độ nặng, đặc trưng bởi các triệu chứng ảo giác, hoang tưởng, suy giảm suy nghĩ và giảm các đáp ứng cảm xúc thông thường. Chính vì mắc bệnh nên Joel đã sống cùng bố mẹ cho đến năm 35 tuổi trong ngôi nhà ở Toowoomba, phía Nam bang Queensland.

Ông Andrew Cauchi trả lời các phóng viên tại nhà vào hôm thứ Hai, 15/4.

Cuộc đời của Joel dần mất kiểm soát khi hắn cố gắng bỏ thuốc chống loạn thần vì "muốn sống một đời bình thường". Theo bố mẹ hắn, điều này đã gây ra tình trạng rối loạn tâm thần cho Joel.



Đến sở thích kỳ quặc và lý do nhắm đến các nạn nhân nữ

Ông bà Cauchi tiết lộ con trai mình có sở thích đặc biệt với những con dao.

"Nó có khoảng 5 hoặc 6 con dao quân đội. Nó cũng ghét phụ nữ vì mãi không kiếm được cô bạn gái nào", ông Andrew cho biết.

Khi đưa con ở Brisbane về nhà, tôi đã lấy đi 5 con dao của nó. Tôi bảo: "Joel này, con cứ ở lại nhà bố thoải mái, nhưng con không được để dao ở đây. Thế rồi nó trở nên rất giận dữ. Nó còn gọi cảnh sát và buộc tội tôi ăn trộm dao của nó".

Joel từng là cậu bé chăm chỉ, được thầy cô, bạn bè yêu mến.

"Nó được lớn lên trong tình yêu. Nó từng là một đứa trẻ đáng yêu, nó được các bác sĩ chăm sóc trong 18 năm trời. Nó đã uống thuốc đầy đủ. Rồi một ngày nó hỏi bác sĩ liệu có thể dừng uống thuốc được không. Vậy là bác sĩ đã cho nó dừng uống thuốc trong vài năm và cẩn thận đưa ra lời cảnh báo cho nó về những điều có thể xảy ra. Vậy là khi nó được 35 tuổi, nó không sống cùng chúng tôi nữa mà chuyển đến Brisbane để sống cuộc đời của nó", bà Michele tâm sự.



"Tôi xin gửi lời xin lỗi và cảm thông tới những người đã bị con trai tôi làm tổn thương. Nếu tâm trí của nó trở lại bình thường thì hẳn là nó cũng sẽ đau đớn trước những gì mình gây ra. Chắc chắn lúc đó đầu óc nó đã không còn bình thường nữa. Nó đang ở trong tình trạng loạn thần kinh và không nhận biết được điều gì đang xảy ra nữa", người mẹ đau khổ chia sẻ.

Ông Andrew cho rằng con trai ghét phụ nữ nên đã nhắm đến các nạn nhân nữ.

Ông Andrew thừa nhận con trai mình từng rất nhút nhát và cho rằng lý do con trai của ông nhắm đến các nạn nhân nữ là do tức giận với phụ nữ, "Nó đã rất muốn có bạn gái, nhưng không thành công do thiếu kỹ năng xã hội".



Ông Andrew thừa nhận bản thân cảm thấy "đau đớn như rơi xuống địa ngục" khi tận mắt xem được những hình ảnh của vụ tấn công bằng dao do con trai ông thực hiện.

"Các bạn không biết rằng nó từng là một thằng bé đáng yêu thế nào đâu", ông Andrew kể lại.

Ký ức của ông mãi dừng lại ở lần cuối ông nhìn thấy Joel trong một đoạn video anh ta gửi cho bố vào tháng 2 vừa qua, trong đó anh ta nói với bố mình rằng: "Con chỉ muốn cho bố xem bãi biển Coogee đẹp đến thế nào thôi".



"Bạn có tưởng tượng được một thằng bé từng hạnh phúc đến vậy mà chỉ trong có 5 tuần lại có thể gây ra một thảm kịch lớn như thế không? Bệnh tâm thần là thế đấy. Bệnh tâm thần thật là khủng khiếp", ông Andrew kết luận.

