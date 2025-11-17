Vụ đá đè xe khách khiến 6 người chết: Cặp đôi đi trăng mật, cứ ngỡ “thế là hết rồi”

Vụ việc chiếc xe khách Phương Trang chở 32 đang chạy từ Đà Lạt cũ về tỉnh Quảng Ngãi, khi đi đến đèo Khánh Lê (xã Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) thì gặp sạt lở khiến ít nhất 6 người tử vong đang khiến dư luận bàng hoàng. Thời điểm xảy ra sự việc, trên xe có 32 người, trong đó có 2 tài xế và 1 phụ xe.

Ngoài 6 nạn nhân tử vong, có 19 người khác bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Trong số người bị thương có vợ chồng anh Võ Trường Sinh (29 tuổi, quê ở Quảng Ngãi).

Anh Võ Trường Sinh cùng vợ gặp nạn khi đang trên đường đi tuần trăng mật ở Đà Lạt. (Ảnh: VietNamNet)

Chia sẻ trên báo VietNamNet, người đàn ông vẫn còn hoảng loạn tiết lộ, anh và vợ mới cưới được khoảng 1 tháng. Mới đây, cặp đôi đi du lịch Đà Lạt để hưởng tuần trăng mật từ ngày 13/11 đến ngày 16/11.

Khoảng 20 giờ tối 16/11, xe khách xuất phát đưa hành khách từ Đà Lạt về tỉnh Quảng Ngãi. Anh Sinh cùng vợ nằm ở ghế B4 - B5 của tầng trên. Đến khoảng hơn 22 giờ cùng ngày, trời có mưa. Khi xe khách chạy trên quốc lộ 27C qua đèo Khánh Lê, anh Sinh giật mình vì chấn động lớn.

Khi tỉnh lại, người đàn ông đang bị kẹt trong xe, đầu choáng váng, 2 chân không cử động được vì bị vật nặng đè. Lúc đó, trời tối, bên ngoài vang lên tiếng la hét, báo hiệu đã có người tử vong. Anh Sinh thầm nghĩ: “Mình thế là hết rồi”.

Anh Nguyễn Long Cương (quê Quảng Ngãi) cùng bị thương nặng sau vụ tai nạn. (Ảnh: Thanh Niên)

Sau hơn 90 phút, người đàn ông mới được lực lượng chức năng tiếp cận, đưa ra ngoài, chuyển lên xe cứu thương đến bệnh viện trong tình trạng gãy 2 chân. Vợ anh Sinh bị nhẹ hơn, gãy tay nhưng tinh thần hoảng loạn. Hiện cả 2 vợ chồng đều bị ám ảnh sau tai nạn kinh hoàng. Anh Sinh rút kinh nghiệm, lần sau sẽ tránh đi chơi vào những ngày mưa gió.

Vợ chồng anh Đ.Đ.T. (32 tuổi, ở TP.HCM) thì lên Đà Lạt chụp ảnh cưới từ vài ngày trước. Tối 16/11, họ lên xe để về thăm nhà ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

Kể trên báo Thanh Niên, anh T. bàng hoàng hoàng nhớ lại, hơn 22 giờ ngày 16/11, khi xe đang đổ đèo Khánh Lê, nhiều hành khách đang ngủ say thì bất ngờ một tiếng ầm vang lên, đất đá rơi đè lên giữa xe khiến mọi người hoảng loạn.

Sạt lở bất ngờ rơi xuống chiếc xe khách khiến 6 người mãi mãi không thể trở về nhà. (Ảnh: Tiền Phong)

Anh T. may mắn nằm ở tầng dưới, ngay sau tài xế nên chỉ bị thương nhẹ. Trong cơn hoảng loạn, người đàn ông phát hiện vợ mình la hét thảm thiết, chân bị kẹt dưới đống kính vỡ.

Vài phút sau, một số tài xế xe tải đi đường, thấy cảnh tai nạn nên đã dùng búa đập vỡ kính, mở lối thoát cho hành khách. Anh T. cố gắng thoát ra để nhường lối cho những người phía sau. Vợ của anh cũng rất đau song cũng cố kìm nén để chồng bế ra ngoài. Anh T. sau đó quay lại xe để hỗ trợ các nạn nhân khác còn mắc kẹt.

Sáng 17/11, ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã trực tiếp đến bệnh viện, thăm hỏi các nạn nhân. Ông Nam bày tỏ sự đau xót trước thảm kịch và cho biết, bệnh viện sẽ dốc sức chăm, điều trị miễn phí cho tất cả các nạn nhân.