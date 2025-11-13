Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: Thực hư thông tin "thần đèn" bị yêu cầu tạm dừng thi công

Liên quan đến sự việc xây nhầm nhà trên đất của người khác, xảy ra tại phường Thiên Hương, TP. Hải Phòng, những ngày qua, “thần đèn” đã bắt đầu các công đoạn để di chuyển ngôi nhà ông Đỗ Văn Hữu xây nhầm trên đất của bà Trần Thị Kim Loan về đúng vị trí.

Mới đây, dư luận xôn xao thông tin chính quyền địa phương đã yêu cầu "thần đèn" dừng di dời ngôi nhà xây nhầm. Tuy nhiên trao đổi trên báo Lao Động, lãnh đạo UBND phường Thiên Hương nói rằng không có chuyện phường yêu cầu "thần đèn" dừng di dời ngôi nhà xây nhầm.

Lãnh đạo UBND phường Thiên Hương cho hay, để di dời ngôi nhà khỏi phần đất của gia đình bà Loan, hộ ông Hữu phải hoàn thiện các thủ tục xin cấp phép xây dựng theo quy định. Gia đình ông Hữu cũng đã nộp đầy đủ các thủ tục để xin cấp phép di dời ngôi nhà về đúng vị trí lô đất thuộc sở hữu của mình.

Đội thần đèn vẫn đang tiếp tục công việc di dời ngôi nhà xây nhầm. (Ảnh: VTC News)

Theo nguồn tin của VTC News, ngày 13/11, "thần đèn" Hoàng Đình Bách cho biết các bước để di dời căn nhà hai tầng của gia đình ông Hữu vẫn đang được thực hiện bình thường. Đến nay, ông Bách cũng chưa nhận được thông báo hay yêu cầu tạm dừng nào từ chính quyền địa phương.

Tại hiện trường, các công nhân trong đội "thần đèn" vẫn đang rút nước ở phần móng quanh ngôi nhà để tiếp tục thi công. Tại phần đất của ông Hữu cách đó 17m cũng đã cơ bản hoàn thiện phần móng cọc, sẵn sàng cho việc ghép nối căn nhà.

Việc di dời ngôi nhà sẽ mất nhiều thời gian hơn so với dự kiến ban đầu do phải đào sâu xuống hết phần móng nhà.

Chia sẻ trên báo VietNamNet, "thần đèn" Hoàng Đình Bách cho biết thêm, sau khi di chuyển về đúng vị trí, phần mái văng của căn nhà có thể sẽ nhô nhẹ ra ngoài ranh giới thửa đất hợp pháp của ông Hữu. Tuy nhiên, đây là phần đất chủ cũ đã tự nguyện hiến làm ngõ đi, nên cũng không ảnh hưởng gì.

Thời gian hoàn thành việc di dời sẽ lâu hơn dự kiến ban đầu. (Ảnh: Người Lao Động)