Vụ cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan: Chủ doanh nghiệp khai 'nếu không chi tiền chắc chắn không thuận lợi'

Chủ doanh nghiệp khai, nếu không chi tiền "bôi trơn" cho lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chắc chắn sẽ không thuận lợi khi xin cấp phép xuất khẩu lao động.

Đã nộp hàng trăm tỷ đồng

Sau buổi sáng khai mạc phiên tòa và công bố cáo trạng, chiều 18/8, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội xét hỏi 28 bị cáo phạm tội trong vụ án xảy ra tại Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cùng các đơn vị liên quan.

Đầu tiên, Hội đồng xét hỏi bị cáo Nguyễn Quốc Hưng (Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long). Theo cáo buộc, bị cáo Hưng sở hữu Công ty Hoàng Long, Công ty JHL Quốc tế và Công ty JHL trong nước. Hưng chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của 3 doanh nghiệp này.

Trong đó, khối đối ngoại do Hưng trực tiếp phụ trách, có nhiệm vụ tìm doanh nghiệp tại nước ngoài có nhu cầu sử dụng lao động Việt Nam; đàm phán, thỏa thuận về số lượng, tiêu chí của lao động cần tuyển và mức phí phải chi trả cho môi giới nước ngoài.

Ban Tài chính công do Phạm Thị Hạnh (vợ Hưng) phụ trách, nhiệm vụ là theo dõi, quản lý, hạch toán thu chi.

Thực hiện hoạt động xuất khẩu lao động, Nghiêm Quốc Hưng giao cho các Trưởng phòng của Ban Đối ngoại tìm kiếm đơn hàng tại các thị trường nước ngoài, chủ yếu tại thị trường Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc.

Phạm Thị Hạnh chỉ đạo Ban Kế toán viết phiếu thu thể hiện "đã thu đủ hoàn thành nghĩa vụ tài chính" của người lao động nhưng không ghi rõ số tiền họ đã nộp.

Nghiêm Quốc Hưng đã chỉ đạo Phạm Thị Hạnh và một số nhân viên kế toán thực hiện việc thu tiền của người lao động cao hơn Hợp đồng dịch vụ ký với người lao động; lập phiếu thu ghi nhận số tiền ít hơn thực tế người lao động đã nộp cho công ty.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Hưng còn chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ kế toán, hạch toán dữ liệu của 3 công ty trên 2 phần mềm kế toán. Trong đó, phần mềm Misa, nhân viên kế toán hạch toán, theo dõi đối với các khoản thu, chi của người lao động, có đầy đủ hóa đơn chứng từ để Hưng ký báo cáo tài chính theo quy định Nhà nước; phần mềm Smart Soft, bị cáo Hưng chỉ đạo Phạm Thị Hạnh và một số nhân viên kế toán hạch toán, theo dõi trên phần mềm nhưng không cập nhật đưa vào báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng năm, để ngoài sổ kế toán, làm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho Nhà nước.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, từ năm 2020 - 2024, thông qua hoạt động xuất khẩu và cho thuê lao động, 3 Công ty của Hưng để ngoài sổ kế toán, không khai báo cáo thuế, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 241 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra vợ chồng bị cáo Hưng đã nộp hơn 5 tỷ đồng; giai đoạn truy tố nộp 150 tỷ đồng và bị kê biên 4 bất động sản.

Hai lần trực tiếp đưa tiền cho cựu Thứ trưởng

Tại tòa, bị cáo Hưng khai căn cứ vào tình hình thực tế ở nước ngoài, công ty sẽ tuyển dụng lao động có kỹ năng. Trước khi đưa đi xuất khẩu, Hưng phải làm các thủ tục đăng ký cấp phép tại Cục Quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Tại Bộ, ông Hưng cho biết quen cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Tống Hải Nam cùng vài cán bộ cấp phó của ông Nam. Việc chi tiền “bôi trơn” cán bộ đều do cá nhân ông trực tiếp làm hoặc chỉ đạo cấp dưới thực hiện.

“Bị cáo đưa cho ông Hoan hai lần tổng số tiền 120.000 USD; đưa cho Tống Hải Nam 4 lần”, ông Hưng nói còn đưa thêm vài người là cấp phó của ông Nam. Việc đưa tiền đều thực hiện tại cơ quan, phòng làm việc.

“Nếu không chi tiền liệu có được cấp phép không?”, Chủ tọa hỏi. Bị cáo Hưng trả lời “không chi tiền chắc chắn không thuận lợi”.

Về nguồn tiền “bôi trơn”, ông Hưng cho biết lấy từ lợi nhuận của công ty. Khoản lợi nhuận có được chủ yếu thu thêm từ người lao động.

Bị cáo cho rằng, doanh nghiệp thu thêm tiền là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, người lao động hiểu khoản nộp thêm là chi phí “bôi trơn” nên đều chấp thuận không ai khiếu kiện.

Bị cáo Phạm Thị Hạnh (vợ bị cáo Hưng) khai, chỉ phụ trách hai nhân viên kế toán thực hiện nhiệm vụ liên quan đến thuế. Mọi hoạt động khác của công ty đều do chồng và nhân viên thực hiện. Bà không biết về chi phí "quan hệ", cũng chưa đem tiền đi hối lộ quan chức tại Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Về việc lập hai hệ thống sổ sách kế toán, bà Hạnh khai làm theo chỉ đạo của chồng. Tiền thu đúng sẽ để trên một hệ thống dùng làm căn cứ quyết toán thuế; hơn 1.200 tỷ đồng còn lại để ngoài không kê khai vào doanh thu nhằm chi cho "ngoại giao".

"Tôi mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho nhân viên, người lao động của công ty vì họ chỉ làm công ăn lương, gia đình có cha mẹ già, con nhỏ cần chăm sóc", bị cáo Hạnh nói.

Hội đồng xét xử tiếp tục hỏi nhóm bị cáo đại diện cho doanh nghiệp !