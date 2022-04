Vụ cựu hoa khôi tố Chủ tịch bệnh viện cưỡng dâm, đánh đập: Chuyển hồ sơ lên Công an Hà Nội

Ngày 4/4, một lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ một cựu hoa khôi trường Đại học tố bị đánh đập, cưỡng bức lên Công an TP Hà Nội. Theo đó, Công an quận Hoàng Mai đã chuyển toàn bộ hồ sơ để Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thụ lý, tiếp tục làm rõ vụ việc.

Trước đó, chị V.N.H (SN 1998, cựu hoa khôi một trường Đại học tại Hà Nội) đã có đơn tố cáo ông L.M.T (Chủ tịch một bệnh viện, Trưởng khoa tại trường ĐH Luật Hà Nội). Theo đơn tố cáo, ông T. đã có hành vi đánh đập, cưỡng bức chị H.

Trả lời báo chí liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Tuấn Ninh - Vụ trưởng Vụ công chức, viên chức (Bộ Nội vụ) cho biết đã nắm được thông tin vụ việc, đồng thời cho biết thêm, ông T. đã có đơn xin nghỉ việc tại trường ĐH Luật Hà Nội.

Bên cạnh đó, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã nhận được thông tin từ chị V.N.H trình bày bị ông T. đánh đập, cưỡng bức tình dục. Trung tâm Phụ nữ và Phát triển đã có đơn gửi tới UBND phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai đề nghị phối hợp xác minh./.