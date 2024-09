Vụ cướp ôtô tông hàng loạt xe khiến 2 người tử vong: Nhân chứng kể giây phút hung thủ bị cảnh sát bắt

Liên quan đến vụ công an truy bắt đối tượng cướp xe tải gây tai nạn liên hoàn, đến 18h cùng ngày, thêm một nam thanh niên trong số 6 nạn nhân bị thương đưa đi cấp cứu đã tử vong.

Công an Cần Thơ xác định nghi phạm là Tống Văn Hoàng Tuấn, SN: 1993, ĐKTT xã Tân Long, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long điều khiển xe ô tô tải BKS 84C.

Thông tin trên Pháp luật Việt Nam cho hay, các nhân chứng tại khu công nghiệp Trà Nóc (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) kể, trước đó Tuấn có ý định cướp xe máy, do bị phát hiện nên đối tượng đã cướp chiếc xe tải chở hàng BKS 84C trong khu công nghiệp Trà Nóc.

Sau đó, Tuấn điều khiển bỏ chạy về hướng quận Thốt Nốt, quận Ô Môn, rồi quay xe chạy về hướng quận Bình Thủy. Ngay khi xảy ra sự việc, người dân đã lập tức gọi điện thoại thông báo sự việc cho cơ quan chức năng địa phương.

12h ngày 26/9, Công an Cần Thơ nhận tin báo Tuấn cướp một ôtô tải trong Khu công nghiệp Trà Nóc đang bỏ chạy trên QL91 hướng từ quận Bình Thủy đi quận Thốt Nốt nên đã huy động lực lượng truy đuổi. Đồng thời, tiến hành phong tỏa nhiều giao lộ trên tuyến quốc lộ 91 để chặn bắt đối tượng.

Hiện trường tại thời điểm đối tượng Tống Văn Hoàng Tuấn bị bắt - Ảnh: PLVN

Báo CAND đưa, khi đến đoạn thuộc phường Châu Văn Liêm (quận Ô Môn), Tuấn tông vào xe máy 67AA – 264.89 do anh Lê Quốc Huy (SN 1992, ngụ phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) và xe 65F1 – 52.672, do Dương Hoàng Phúc (SN 2003, ngụ phường Thuận An, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) điều khiển cùng chiều, khiến 2 anh Huy, Phúc bị thương.

Tuấn tiếp tục bỏ chạy đến khu vực Thới Hưng (phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) thì đâm vào xe máy 65E1 – 296.91, do anh Nguyễn Thanh Tao (SN 1990, ngụ phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) điều khiển ngược chiều kéo lê một đoạn và tiếp tục tông vào xe máy 65H4 – 4263 do anh Nguyễn Văn Dơi (SN 1970, ngụ phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) điều khiển. Hậu quả, anh Nguyễn Thanh Tao tử vong tại chỗ, ông Dơi bị thương nặng được đưa đi cấp cứu và tử vong sau đó.

Đối tượng Tuấn bị cảnh sát khống chế - Ảnh: Người lao động

Đối tượng tiếp tục lái xe tải tẩu thoát trên QL91, hướng từ Bình Thủy đến quận Thốt Nốt. Khi đến quận Thốt Nốt, đối tượng quay xe vòng về hướng quận Ô Môn. Lực lượng Công an phân luồng, bố trí lực lượng truy đuổi, chặn bắt thành công đối tượng khi tẩu thoát đến quận Bình Thủy.

Là một trong những người sống gần hiện trường, anh Nguyễn Ngọc Thông, 34 tuổi, cho biết trên VnExpress rằng trước đó thấy lực lượng dân quân tự vệ chạy rầm rập, thổi còi liên hồi, nói "bắt tội phạm". Từ dốc cầu Sang Trắng, cách nhà anh khoảng 500 m, chiếc ôtô tải phóng vùn vụt đến.

"Tôi liền chạy ra kêu các xe máy tấp vào lề. Ngay sau đó chiếc xe tải do tên cướp cầm lái tông liên tục mấy ôtô phía trước, rồi leo lên dải phân cách, tông gãy trụ đèn, kéo lê khoảng 20 m mới kẹt lại", VnExpress dẫn lời anh Thông kể.

Nhân chứng cho biết thêm rằng công an đã lấy xà beng cạy cửa xe Tuấn đang cố thủ, để lôi đối tượng ra ngoài.

Qua kiểm tra, công an xác định đối tượng Tống Văn Hoàng Tuấn dương tính với ma túy. Trên suốt 70 km bỏ chạy khi cảnh sát truy đuổi, Tuấn lái ôtô tải vừa cướp với tốc độ 60-80 km/h.

Hiện nay, Giám đốc Công an thành phố đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các quận có liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh, điều tra theo quy định.

(Tổng hợp)

