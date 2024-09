Ngày 26/9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh khám xét nơi ở đối với 1 giám đốc, 1 phó giám đốc và 4 đối tượng về hành vi buôn lậu, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế liên quan đến hoạt động xuất khẩu đá vôi.

Hai đối tượng bị khởi tố về hành vi “Buôn lậu” là Lê Vũ Tùng Lâm (SN 1973, trú tại phường Minh Khai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Công nghiệp LT (Công ty LT) và Đỗ Văn Tuấn (SN 1984, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) - Phó Giám đốc.

Đối tượng Phạm Văn Phong (SN 1983), Phạm Văn Quang (SN 1990) cùng trú tại xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), Phạm Thị Nhật (SN 1987, trú tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) - Kế toán Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Minh Thông, Trịnh Thị Lụa (SN 1983, trú tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) - Kế toán Công ty TNHH Thương mại Trần Vinh bị khởi tố về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế”.

Cơ quan CSĐT cũng ra lệnh tạm giam đối với Lê Vũ Tùng Lâm, Đỗ Văn Tuấn, Phạm Văn Phong; Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Văn Quang, Phạm Thị Nhật, Trịnh Thị Lụa.

3 đối tượng bị khởi tố gồm: Lê Vũ Tùng Lâm, Đỗ Văn Tuấn, Phạm Văn Phong (từ trái sang phải)

Mua hoá đơn, sửa hợp đồng trốn hơn 1 tỷ đồng tiền thuế

Qua điều tra, công an xác định ngày 16/6/2020, Lâm và Tuấn đã bàn bạc, cùng nhau góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Công nghiệp LT hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, xuất khẩu đá vôi do Lâm đứng tên làm giám đốc trực tiếp chỉ đạo, điều hành, Tuấn làm phó giám đốc có nhiệm vụ tìm nguồn đá vôi để làm thủ tục xuất khẩu bán cho các công ty nước ngoài.

Sau khi mở công ty, Lâm và Tuấn đã ký hợp đồng bán đá vôi cho 02 công ty nước ngoài với giá từ 8,6 đến 8,9 USD/tấn. Sau đó, ký hợp đồng mua đá vôi với giá 152.000đ đến 154.000đ/tấn của 03 doanh nghiệp trong nước để xuất bán đi nước ngoài, với tổng số 281.144 tấn. Trong đó, có 208.721 tấn có nguồn gốc hợp pháp, còn lại 72.423 tấn đá vôi do Lâm và Tuấn mua của Phạm Văn Phong có nguồn gốc trôi nổi trên thị trường sau đó hợp thức hóa bằng các hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp.

Toàn bộ số đá vôi nêu trên là đá vôi dùng để sản xuất xi măng nhưng Lâm đã yêu cầu doanh nghiệp bán đá vôi trong nước ghi nội dung trên hóa đơn là đá xây dựng có nguồn gốc từ đá vôi để hưởng lợi về thuế và giá. Đồng thời, mở tờ khai khai báo hải quan không đúng tên hàng, từ mã đá 2521, thuế suất 17% thành mã đá 2517, thuế suất 15% và cắt, dán, sửa giá trị hợp đồng ngoại thương từ 8,6 đến 8,9 USD/tấn thành 8,3 USD/tấn để làm giảm số thuế phải nộp.

Công an xác định, với thủ đoạn nêu trên, từ ngày 11/7/2020 đến 07/11/2020, Công ty LT do Lê Vũ Tùng Lâm làm giám đốc đã gây thiệt hại tiền thuế Nhà nước số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Các đối tượng Lụa, Nhật đã có hành vi bán hóa đơn cho Phong, Quang để hợp thức hóa 72.423 tấn đá vôi không có nguồn gốc, xuất xứ xuất bán cho Công ty LT và sử dụng để hạch toán báo cáo khấu trừ thuế đầu vào của Công ty Dũng Phong để trốn thuế với số tiền trên 1 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.