Vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai: Công an đang ráo riết truy bắt đối tượng

Hơn 9 giờ sáng 9-9, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận vẫn chưa bắt được đối tượng cướp ngân hàng. Phía công an đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ cướp vào chiều tối 8-9, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an TP Biên Hoà, Công an huyện Long Thành trích xuất camera an ninh dọc tuyến đường đối tượng tháo chạy để lần theo dấu vết.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo điều tra

Bước đầu nhận dạng qua các camera, đối tượng mặc quần dài đen, áo khoác đen, giày đen, nón bảo hiểm đen che kín mặt; đối tượng hơi thọt chân phải; khả năng thuận tay trái; phương tiện xe số, khả năng Sirius che biển số; súng ngắn, khả năng súng rulo.

Như đã đưa tin, gần 15 giờ chiều 8-9, khi người dân đang đến giao dịch tại ngân hàng này thì một nam thanh niên (mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang) đi bộ vào khu vực quầy giao dịch. Tại đây đối tượng giơ súng bắn một phát chỉ thiên để uy hiếp các nhân viên và xông vào quầy lấy tiền.

Hình ảnh đối tượng bị camera ghi lại

Sau khi lấy được tiền, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường và chạy bộ qua bên kia đường (Quốc lộ 51) để lấy xe máy tẩu thoát hướng về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Tùng, người dân có mặt tại hiện trường cho biết, do đối tượng có sử dụng súng nên khi phát hiện sự việc nhiều người đã hoảng loạn, bỏ chạy, một số nhân viên và người dân có mặt cũng không dám tiếp cận gần đối tượng. Khi đối tượng chạy bộ qua bên kia Quốc lộ 51, một số người đuổi theo nhưng đối tượng nhanh chóng lấy xe tẩu thoát.

CLIP: Hiện trường vụ cướp hơn 500 triệu đồng tại ngân hàng

Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra, truy bắt đối tượng gây án.