Vụ cướp giật ở Liên Hoa Bảo Tháp: Xác định 19 đối tượng, trong đó có thai phụ

CA LINH |

Tính đến nay, Công an TP Cần Thơ đã xác định được 19 đối tượng trong vụ cướp giật tài sản tại Liên Hoa Bảo Tháp.

Liên quan đến vụ cướp giật tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp, ngày 23-3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết các tổ trinh sát đã quyết tâm tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại trong nhóm.

CLIP: Công an TP Cần Thơ xác định thêm 7 đối tượng trong vụ giật dây chuyền của nữ du khách khi tham quan Liên Hoa Bảo Tháp. Nguồn: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ

Lực lượng đã truy xét làm rõ thêm 7 đối tượng tham gia. Trong đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ 5 đối tượng gồm: Hồ Văn Thái (SN 1984), Nguyễn Văn Tâm (SN 1979), Nguyễn Thị Yến Linh (SN 1985), Lê Nguyễn Phước Thiên (SN 1994), Lê Văn Nghĩa (SN 1990).

Riêng đối tượng Lê Thị Lại (SN 1988; ngụ An Giang) đang nuôi con nhỏ và Nguyễn Thị Thùy (SN 1988; ngụ An Giang) đang mang thai nên cơ quan điều tra xem xét không tạm giữ. Tất cả các đối tượng trên đều ngụ tại tỉnh An Giang.

Tính đến nay, Công an TP Cần Thơ đã xác định được 19 đối tượng trong vụ cướp giật tài sản tại Liên Hoa Bảo Tháp, trong đó tạm giữ 16 đối tượng.

Theo công an, điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp thu hút đông đảo du khách trong và ngoài địa phương đến tham quan, đặc biệt vào các ngày lễ và cuối tuần. Lợi dụng điều này, nhóm đối tượng đã tổ chức dàn cảnh móc túi, giật dây chuyền vàng của du khách.

7 đối tượng trong nhóm cướp giật đều ngụ tỉnh An Giang

Qua xác minh, nhóm này có hơn 20 người, cấu kết chặt chẽ và phân công vai trò cụ thể. Khi phát hiện du khách đeo dây chuyền vàng hoặc mang túi xách, các đối tượng sẽ vây quanh tạo cảnh chen lấn, xô đẩy. Lợi dụng lúc hỗn loạn, một đối tượng đứng phía sau nhanh chóng chiếm đoạt tài sản rồi chuyền tay cho đồng bọn tẩu tán.

Trong trường hợp bị hại phát hiện và giữ lại người đứng cạnh, đối tượng này thường không giữ tài sản, nên gây khó khăn cho việc xử lý.

