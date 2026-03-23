HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khởi tố 4 kẻ giả chữ ký giám đốc, đóng dấu khống để mua nhà ở xã hội ở Bắc Ninh

Văn Chương |

Bốn kẻ đã sử dụng giấy tờ, mạo danh chữ ký giám đốc và con dấu giả để “hô biến” hàng loạt hồ sơ không đủ điều kiện thành hợp lệ để mua nhà ở xã hội nhằm trục lợi.

Ngày 23/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Các bị can gồm: Diêm Thị Linh (SN 1992, trú phường Võ Cường), Chu Quý Đông (SN 1995, trú phường Kinh Bắc), Phan Thị Ngọc Phượng (SN 1995) và Phan Thị Hà (SN 1993, cùng trú phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Khởi tố 4 đối tượng làm giả con dấu để trục lợi mua nhà ở xã hội Bắc Ninh - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Theo điều tra, từ đầu tháng 1/2026, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp mua nhà ở xã hội tại dự án ở phường Nam Sơn không đúng đối tượng theo quy định của Bộ Xây dựng. Dự án do Công ty TNHH SG AND PARTNERS CONSULTING làm chủ đầu tư.

Quá trình xác minh cho thấy, Diêm Thị Linh là tư vấn viên, chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Mỗi hồ sơ thành công, nhóm của Linh được hưởng hoa hồng 0,5% giá trị hợp đồng.

Dù biết rõ quy định, Linh vẫn lợi dụng nhu cầu của người không đủ điều kiện để hướng dẫn làm giả giấy tờ, thay thế các xác nhận hợp pháp hoặc trực tiếp “dựng” hồ sơ giả cho lao động tự do. Sau khi thu thập thông tin cá nhân khách hàng, Linh chuyển dữ liệu cho Phan Thị Hà để soạn thảo tài liệu giả.

Để hoàn tất hồ sơ, Hà móc nối với Phan Thị Ngọc Phượng và Chu Quý Đông- những người quản lý con dấu của các doanh nghiệp nhằm đóng dấu xác nhận. Không dừng lại ở đó, Hà còn lên mạng tra cứu chữ ký của người đại diện pháp luật, giả mạo chữ ký giám đốc để hợp thức hóa hồ sơ.

Các tài liệu giả sau đó được chuyển lại cho Linh đưa vào hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội. Theo thỏa thuận, mỗi bộ hồ sơ, Linh trả cho Hà 200.000 đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng nêu trên.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định.

Hà Nội: Triệu tập đối tượng đánh liên tiếp vào mặt người phụ nữ ở Định Công
Tags

Bộ Xây dựng

Công an tỉnh Bắc Ninh

làm giả con dấu

phường Vũ Ninh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hàng loạt xe bị ném đá trên cao tốc khiến nhiều người bức xúc: Bất ngờ về các thủ phạm

Hàng loạt xe bị ném đá trên cao tốc khiến nhiều người bức xúc: Bất ngờ về các thủ phạm

00:46
Tình huống khẩn cấp có bị phạt nguội không? Cục CSGT chỉ ra 3 bước tài xế cần làm ngay

Tình huống khẩn cấp có bị phạt nguội không? Cục CSGT chỉ ra 3 bước tài xế cần làm ngay

00:51
Video livestream phản ánh việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn gây tranh cãi: Người liên quan nói gì?

Video livestream phản ánh việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn gây tranh cãi: Người liên quan nói gì?

01:20
Cận cảnh ô tô con bị lật úp, “vò nát” trên cao tốc, rất may tài xế đã tự chui ra khỏi xe

Cận cảnh ô tô con bị lật úp, “vò nát” trên cao tốc, rất may tài xế đã tự chui ra khỏi xe

00:43
Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

00:58
Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

01:10
Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

01:04
Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

01:17
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại