Vụ cưa cây đổ ra đường, đè người đi xe máy tử vong ở Thanh Hóa: Gia đình nạn nhân lên tiếng

Con trai của nạn nhân bộc bạch, sự việc xảy ra là không ai mong muốn nhưng đã để lại nỗi đau quá lớn cho gia đình.

Sự việc ông Lê Đình Th. (SN 1958, trú thôn Mậu Xương, xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa) tử vong sau khi bị cây đổ trúng người, xảy ra sáng 9/9 gây xôn xao dư luận.

Chia sẻ trên báo Dân trí, anh Hải (SN 1986, con trai ông Th.) cho biết, sự việc vừa qua là điều không ai mong muốn, song hậu quả xảy ra đã để lại nỗi đau lớn cho gia đình. Sau sự việc, gia đình anh đã gặp gỡ, nói chuyện với những cá nhân liên quan. Người thuê cưa cây và người trực tiếp cưa cây cũng đã xuống tận nhà để hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho người xấu số.

Con trai nạn nhân bày tỏ, anh mong cơ quan chức năng có hình phạt nhẹ với những người liên quan trong vụ việc để họ được đoàn tụ, lo cho các con, làm ăn kinh tế. Để những đứa trẻ không bị xa bố mẹ, được dạy dỗ đến nơi đến chốn.

Gia đình nạn nhân mong cơ quan chức năng có hình phạt nhẹ với những người liên quan trong vụ việc. (Ảnh: Tiền Phong)

Theo anh Hải, mọi người cũng thấu hiểu hoàn cảnh của nhau vì những người liên quan trong vụ việc đều ở cùng quê, có mối quan hệ hàng xóm. Anh cũng nghĩ rằng, là con người với nhau, khi xảy ra bất kỳ sự việc gì cũng nên xem xét từ cái tâm.

Sau khi gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân xong xuôi, phía người cưa cây và chủ nhà đã đến hỗ trợ, gửi gia đình số tiền 200 triệu đồng lo chi phí mai táng. Sau khi bàn bạc, gia đình quyết định chỉ nhận 150 triệu đồng, đủ chi phí lo hậu sự cho ông Th.

Trước đó, chia sẻ trên báo Dân Việt, chị Lê Thị T. (vợ anh Nguyễn Quang H., chủ căn nhà nơi có cây xà cừ được cưa) cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, chị đang đi khám bệnh tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.

Nghe tin chồng ở nhà thuê người cưa cây, cây đổ là một người đi đường tử vong, chị T. và con gái bủn rủn chân tay. Hai mẹ con bỏ dở việc khám bệnh để về nhà xem sự tình thế nào.

Những ngày qua, gia đình rất đau lòng, sự việc xảy ra là không ai mong muốn. Ông H. thì như người mất hồn, chạy đôn chạy đáo, túc trực bên gia đình nạn nhân lo hậu sự cho người đã khuất.

Chủ ngôi nhà nơi có cây xà cừ được cưa bày tỏ rất đau lòng trước sự việc không ai mong muốn. (Ảnh: Cắt từ clip)

Người phụ nữ cho biết thêm, cây xà cừ trước cửa nhà được gia đình trồng cách đây đã 20 năm. Năm trước do bão lớn, gia đình thuê người đến cắt tỉa cây để đảm bảo an toàn. Sau đó, cây chết dần. Gia đình thấy vậy nên thuê người đến cắt cây, không ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng như vậy.

Như đã đưa tin, sáng ngày 9/9, anh Nguyễn Quang Thọ (43 tuổi, trú thôn Hiền Tây, xã Quảng Bình) đang cưa cây xà cừ thuê trước cửa nhà ông N.Q.H. Thời điểm này, ông Lê Đình Th. điều khiển xe máy đi ngang qua bất ngờ bị cây đổ trúng, nằm gục xuống đường. Dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng ông Th. không qua khỏi do bị thương quá nặng.

Camera hành trình của một xe ô tô đi qua hiện trường vào thời điểm xảy ra sự việc cho thấy, khi cây được cưa hạ, trên đường vẫn có nhiều phương tiện đang lưu thông. Tại khu vực cũng không có cảnh báo từ xa để ngăn các phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.