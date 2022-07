Vụ cụ già nằm khóc ở ruộng dưa bị phá: Tha thứ và sẽ làm đơn bãi nại vì các cháu 'nhỏ dại'

Ngày 6/7, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) vẫn đang tiếp tục vào cuộc điều tra vụ việc một nhóm 5 đối tượng có hành vi trộm cắp, hủy hoại tài sản khi phá ruộng dưa rộng 250m2 của ông Phan Văn Tôn (SN 1956, trú thôn 2, xã Diễn Kỷ, Diễn Châu) 3 ngày trước.



Bị phá hết ruộng dưa rộng 250m2, ước tính khoảng 2,5 tạ dưa bị hư hỏng nên vợ chồng ông Tôn rất đau xót. Được biết, để chăm sóc được ruộng dưa chín đến khi thu hoạch, vợ chồng ông Tôn phải mất nhiều tháng trời chăm sóc, tưới nước, làm cỏ rồi ngày đêm canh gác.

Ruộng dưa rộng 250m2 của vợ chồng ông Tôn bị phá hỏng hoàn toàn.

"Cả ruộng dưa bị phá đau xót lắm. Tiền dưa nỏ đáng bao nhiêu nhưng tiếc công mình chăm sóc. Chăm được quả to to chuẩn bị hái bán cho họ để trả nợ thì bị phá hỏng hết", ông Tôn buồn tâm sự.

Sau vụ việc ruộng dưa bị phá, ông Tôn đã trình báo lên chính quyền địa phương, Công an xã Diễn Kỷ để vào cuộc điều tra, truy tìm nhóm nghi phạm phá hoại ruộng dưa.

Một ngày sau, Công an huyện Diễn Châu đã điều tra xác minh làm rõ 5 đối tượng trộm, phá hoại ruộng dưa. 5 đối tượng này gồm: Chu Văn Cường (SN 2002); Chu Minh Nam (SN 2004); Nguyễn Đức Phong (SN 2004); Lê Trung Huấn (SN 2004) và Nguyễn Trọng Tấn (SN 2005). Cả 5 đối tượng cùng trú tại huyện Quỳnh Lưu.

Video vợ chồng cụ già tha thứ cho nhóm 5 đối tượng đã phá hoại toàn bộ ruộng dưa chín đỏ chuẩn bị thu hoạch

Biết 5 đối tượng phá hoại ruộng dưa còn nhỏ tuổi, chưa nhận thức hết được việc làm nên dù xót ruộng dưa nhưng vợ chồng ông Phan Văn Tôn vẫn vui lòng tha thứ lỗi lầm.

"Vụ việc xảy ra như thế vợ chồng tôi cũng đã được mọi người giúp đỡ bớt thiệt hại rồi. Chúng nó đang nhỏ dại, nỏ biết nên phá ruộng dưa của nhà tôi. Vợ chồng tôi sẽ tha thứ cho các cháu", bà Đặng Thị Chân (vợ ông Tôn) tâm sự và cho biết sẽ lên chính quyền xã làm đơn xin bãi nại cho 5 đối tượng đã trộm, phá hoại ruộng dưa của gia đình bà.

Ông Phan Văn Tôn chia sẻ thêm, ông chỉ mong bố mẹ các cháu biết sự việc thì vào nhà xin lỗi ông bà một lời là ông bà vui và bỏ qua mọi chuyện.

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Diễn Kỷ cho biết, hiện xã chưa nhận được đơn xin bãi nại của vợ chồng ông Tôn về sự việc này.

Lãnh đạo Công an xã Diễn Kỷ cũng cho biết chưa thấy vợ chồng ông Tôn làm đơn xin bãi nại. Hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên Công an huyện Diễn Châu điều tra nên có thể nếu vợ chồng ông bà làm đơn bãi nại sẽ lên Công an huyện để làm và gửi. PV tiếp tục liên hệ với Công an huyện Diễn Châu nhưng chưa nhận được hồi âm.

Cán bộ thôn 2 nơi vợ chồng ông Tôn sinh sống cho biết, trước đó vào đêm 2/7, người dân và cán bộ thôn 2 phát hiện một nhóm 5 đối tượng vào ruộng dưa của người dân trộm dưa, trong đó có ruộng dưa nhà ông Tôn.

Cán bộ và người dân thôn 2 chỉ giữ lại kịp 1 đối tượng và 1 chiếc xe máy, 4 đối tượng còn lại bỏ trốn. Cán bộ thôn 2 sau đó lập biên bản và nhắc nhở rồi cho các đối tượng này về.

Anh Nguyễn Quân Dũng (trú huyện Nghi Lộc) đã trao 52 triệu đồng của các nhà hảo tâm giúp đỡ cho vợ chồng ông Tôn.

Trưa 3/7, nhóm 5 người này lại lẻn vào trộm và phá toàn bộ ruộng dưa của vợ chồng ông Tôn.

"Nhóm 5 đối tượng bị bắt vì tội phá dưa của ông Tôn cũng chính là nhóm đã vào trộm ruộng dưa bị bắt tối trước đó", một cán bộ thôn 2 nói.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an huyện Diễn Châu điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.

