Vụ cụ bà 82 tuổi bị bạo hành ở Hà Nội: Gia đình kể phản ứng của nữ giúp việc sau khi bị phát giác

Liên quan đến sự việc cụ bà Hoàng Thị N. (82 tuổi, ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị nữ giúp việc bạo hành gây xôn xao dư luận, nguôn tin trên báo Lao Động cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin trình báo từ gia đình cụ N., Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Hà Nội đã phân ông thụ lý giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật, tiến hành làm việc với những người liên quan, đồng thời đưa cụ bà đi giám định thương tích.

Chia sẻ trên báo Dân trí, bà Hoàng Kim D. (54 tuổi, ở phường Bạch Mai) nói trong nước mắt, hàng ngày cụ N. cùng người giúp việc sinh hoạt tầng ở tầng 1 còn người cháu trai sinh hoạt ở tầng 3 trong ngôi nhà trên phố Lò Đúc.

Camera ghi lại cảnh nữ giúp việc ấn đầu cụ N.

Thời gian đầu, gia đình không phát hiện dấu hiệu bất thường nhưng sau đó, cháu trai cho biết thường nghe nữ giúp việc to tiếng với bà. Khi sự việc bị phát hiện, hàng xóm cũng phản ánh họ từng nghe những tiếng hò hét trong đêm phát ra từ căn nhà của cụ N.

Theo lời bà D., khi sự việc bị phát giác, ban đầu nữ giúp việc khẳng định “không làm gì”. Nhưng trước những bằng chứng là hình ảnh trích xuất từ camera, nữ giúp việc đã ôm lấy chân bằng D. khóc lóc, nhận sai.

Gia đình rất mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, lấy lại công bằng cho cụ bà. Đồng thời, gia đình bày tỏ, việc lên tiếng cũng là để góp phần giúp cho xã hội không còn những người giúp việc như vậy nữa.

Hiện, Công an phường Hai Bà Trưng đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật, theo thông tin trên báo Thanh Niên.

Bà D. khóc nức nở, bày tỏ ân hận khi thuê giúp việc rồi để mẹ bị bạo hành. (Ảnh: Dân Việt)

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh nữ giúp việc bạo hành một cụ bà. Trong các đoạn clip cho thấy, cụ bà cao tuổi, sức khỏe yếu, ngồi trên xe lăn, cần hỗ trợ trong sinh hoạt. Tuy nhiên, thay vì chăm sóc cụ, nữ giúp việc đã có hành động dùng tay đánh vào đầu, mặt, ấn cổ cụ bà xuống, quát mắng lớn tiếng. Trong một clip khác, khi hỗ trợ cụ bà thay bỉm, nữ giúp việc có hành động lôi kéo không phù hợp.

Được biết, gia đình thuê người giúp việc là bà Trương Thị B. (47 tuổi, trú tại Yên Ninh, Thanh Hóa) để chăm sóc cụ B. với mức lương 11 triệu đồng/tháng.