Hiếm có: Người phụ nữ sang chăm sóc ông thông gia bị bệnh ở Thái Nguyên, hé lộ câu chuyện phía sau

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan tỏa câu chuyện về một người mẹ sẵn sàng sang nhà thông gia để chăm sóc bố chồng của con gái, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và xúc động. Giữa nhịp sống hiện đại, khi sự gắn kết gia đình ngày càng thưa vắng, nghĩa cử ấy được xem là điều "hiếm có khó tìm".

Câu chuyện được chị Hoàng Thị Minh Hiếu (SN 1996, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên) chia sẻ. Kể với báo VietNamNet, chị Hiếu thông tin, cách đây hai năm, bố chồng chị là ông Chu Văn Sơn (72 tuổi) bị tai biến, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, mọi sinh hoạt đều cần người hỗ trợ. Dù sau đó ông dần hồi phục và có thể đi lại, nhưng không may, ít ngày trước, ông Sơn tiếp tục gặp tai nạn, bị ngã gãy chân khi ở nhà một mình, buộc phải ngồi xe lăn.

Vợ chồng ông Sơn chỉ có một người con trai. Trách nhiệm chăm sóc bố mẹ già đều dồn lên đôi vợ chồng trẻ. Thế nhưng, do làm ăn xa, lại phải gánh vác kinh tế cho cả hai bên gia đình, vợ chồng chị Hiếu không phải lúc nào cũng có thể kịp thời túc trực bên bố mẹ.

Nhà ngoại của chị Hiếu chỉ cách nhà bố mẹ chồng khoảng một cây số, hai bên gia đình vốn thân thiết, thường xuyên qua lại. Khi biết ông Sơn bị gãy chân, chứng kiến bà thông gia – bà Vi Thị Hòa (60 tuổi) vốn mang nhiều bệnh nền như tiểu đường, tiền đình, phải một mình chăm chồng, bà Nguyễn Thị Hòa (51 tuổi), mẹ ruột chị Hiếu, đã chủ động sang nhà thông gia để hỗ trợ.

Bà Hòa (mặc áo khoác xanh) hàng ngày sang hỗ trợ chăm sóc ông thông gia bị gãy chân. (Ảnh: Cắt từ clip)

Ban đầu, đề xuất của mẹ khiến chị Hiếu không khỏi đắn đo. Nhưng sau khi nghe mẹ phân tích, chị hiểu rằng điều này xuất phát từ tấm lòng thương người, là sự sẻ chia chân thành giữa những người làm cha, làm mẹ. Sự đồng thuận của bố ruột càng khiến chị thêm cảm kích.

Mỗi ngày, bà Hòa sang đỡ ông thông gia dậy, đưa lên xe lăn, lấy thuốc, xoa bóp chân tay, hỗ trợ sinh hoạt thường ngày. Qua camera lắp tại nhà, vợ chồng chị Hiếu nhìn thấy cảnh bố mẹ hai bên vui vẻ đỡ đần nhau mà lòng nhẹ nhõm, yên tâm làm ăn.

Tâm sự thêm trên báo Thanh Niên, chị Hiếu bày tỏ thời điểm đó, bố chồng vừa mới ra viện nên chị cũng không yên tâm thuê người ngoài.

Bên cạnh đó, cũng không có chuyện mẹ đẻ chị sang chăm sóc để “lấy lòng” ông bà thông gia. Bởi từ ngày về làm dâu, chị luôn nhận được sự yêu thương, đùm bọc từ gia đình chồng. Bản thân chị và mẹ chồng cũng rất gần gũi, thấu hiểu nhau. Mối quan hệ thông gia vì thế càng thêm gắn bó, bền chặt.

Vợ chồng chị Hiếu không mong gì hơn ngoài việc ông bà hai bên luôn mạnh khỏe, bình an, để gia đình mãi là chỗ dựa tinh thần cho các con.

Giữa đời sống bộn bề, câu chuyện nhỏ nhưng ấm áp ấy nhắc người ta tin rằng, sự tử tế và yêu thương chân thành vẫn luôn hiện hữu, đôi khi bắt đầu từ những điều giản dị nhất.