Vụ cụ bà 72 tuổi tử vong ở nhà riêng: Camera hé lộ bất ngờ về nghi phạm

Mới đây, dư luận xôn xao trước thông tin một cụ bà 72 tuổi bị phát hiện tử vong tại nhà riêng. Nạn nhân là bà N.T.N. (ở xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng). Sự việc được phát hiện vào chiều ngày 29/10 khi một người dân đến nhà nạn nhân. Bà N. tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể, hiện trường có dấu hiệu bị xáo trộn. Người dân sau đó đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an xã Tuyên Quang, Công an tỉnh Lâm Đồng đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Thông tin khiến nhiều người bàng hoàng, thương xót nạn nhân xấu số, đồng thời thắc mắc về nguyên nhân dẫn đến sự việc thương tâm này.

Hiện trường nơi phát hiện cụ bà tử vong. (Ảnh: Tiền Phong)

Theo nguồn tin trên báo Thanh Niên, qua truy xuất camera an ninh tại khu vực, cơ quan chức năng phát hiện thời điểm xảy ra vụ việc, có một thanh niên không mặc áo đi vào nhà cụ bà. Người này là hàng xóm sống gần nhà nạn nhân, được cho là có khả năng đã sử dụng ma túy.

Công an đã nhanh chóng khoanh vùng, truy tìm và bắt giữ nghi phạm, đưa về trụ sở. Sau đó, lực lượng chức năng dẫn nghi phạm trở lại hiện trường để thực nghiệm.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.