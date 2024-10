Vụ cơm của tân sinh viên có gián: Đơn vị cung cấp suất ăn không liên quan với trường Bách khoa?

Liên quan đến vụ tân sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội phải ăn cơm thừa, canh cặn mà VTV24 mới phản ánh, hiện nhà ăn A15 của trường đã tạm đóng cửa cho đến khi tìm được đơn vị thay thế.

Theo ĐH Bách khoa Hà Nội, đơn vị cung cấp suất ăn cho tân sinh viên học giáo dục quốc phòng an ninh là Công ty cổ phần dịch vụ đầu tư thương mại Bách khoa. Ngay từ sáng 8/10 ĐH Bách khoa Hà Nội đã ngừng hợp đồng với đơn vị này.

Nói về mối liên hệ giữa trường và đơn vị cung cấp suất ăn, PGS Huỳnh Đăng Chính, Phó giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội khẳng định đơn vị này không có mối liên quan nào với ĐH Bách khoa Hà Nội dù trong tên có từ "Bách khoa".

Nói rõ hơn, Phó giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết Công ty cổ phần dịch vụ đầu tư thương mại Bách khoa vốn là đơn vị trúng thầu phục vụ dịch vụ ăn uống tại nhà ăn A15 từ nhiều năm nay. Việc lựa chọn, ký kết đều được thực hiện đúng theo quy định.

Gián xuất hiện trong suất cơm của sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội - Ảnh: VTV24

"Công ty CP dịch vụ đầu tư thương mại Bách khoa tuy có từ bách khoa trong tên của họ, nhưng hoàn toàn không có mối liên quan nào với ĐH Bách khoa Hà Nội", báo Thanh Niên dẫn lời PGS Huỳnh Đăng Chính khẳng định.

Được biết, Công ty cổ phần dịch vụ đầu tư thương mại Bách khoa có tên tiếng Anh và tên viết tắt là BACH KHOA SERTRA., JSC, có địa chỉ là số nhà 96, tổ 35, P.Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội. Đại diện pháp nhân của công ty mang tên Dương Văn Thế. Công ty đăng ký gần 60 mã số ngành nghề kinh doanh, đủ lĩnh vực, từ xuất bản cho đến xây dựng, lắp đặt điện nước, kinh doanh thực phẩm, nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động…

Trong thời gian nhà ăn đóng cửa, 500 sinh viên đang học giáo dục quốc phòng và an ninh sẽ được chuyển sang nhà ăn dành cho cán bộ, giảng viên của trường. ĐH Bách khoa Hà Nội giao cho Ban Công tác sinh viên giám sát toàn bộ khâu liên quan đến bữa ăn, từ thực phẩm đưa vào đến khẩu phần ăn. Ban Công tác sinh viên cũng được giao nhiệm vụ khảo sát ý kiến sinh viên, đặt mã QR code ghi nhận phản ánh của các em.

ĐH Bách khoa sẽ tiếp tục làm rõ để ngăn chặn sự tái phạm

Trong buổi sáng hôm qua, 8/10, Vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh, Bộ GD-ĐT cùng cơ quan y tế địa phương đã đến kiểm tra, làm việc với trường.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho biết xử lý vấn đề này thuộc thẩm quyền của ĐH Bách khoa Hà Nội. Bộ GD-ĐT đã kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu trường tổ chức lại bữa ăn đúng như quy định.

Bộ GD-ĐT sẽ chấn chỉnh các trường đại học, học viên, trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh về việc tổ chức ăn tập trung cho sinh viên.

Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Bộ GD-ĐT cùng cơ quan y tế địa phương đã đến kiểm tra, làm việc với ĐH Bách khoa Hà Nội - Ảnh: Người lao động

Tại buổi làm việc ngày 8/10, đại diện ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục cùng cơ quan chức năng làm rõ, không chỉ để giải quyết rốt ráo sự việc mà còn để ngăn chặn sự tái phạm.

"Sự việc trên đã ảnh hưởng đến uy tín của Đại học Bách khoa Hà Nội rất lớn, tuy nhiên cái khó nguyên nhân xuất phát từ đơn vị cung cấp thức ăn, không phải do nhà trường trực tiếp đứng ra tổ chức nấu ăn cho sinh viên", báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Chính nói.

Với hình ảnh các bát canh ăn thừa được dồn lại, lãnh đạo trường cho rằng việc này là "không thể chấp nhận được", nhà trường sẽ dứt khoát xử lý nghiêm, công khai với tất cả các tập thể, cá nhân để đảm bảo sức khỏe, sinh viên khi học tập, sinh hoạt, giúp các phụ huynh và cộng đồng, xã hội yên tâm.

Ông Chính cho biết đơn vị cung cấp suất ăn giải trình về có gián trong thức ăn là do sơ suất không để ý gián chui vào trong máy thái thịt. Khi có phản ánh của sinh viên, bếp ăn đã xử lý ngay lập tức.

Bên cạnh đó, ông Chính cũng thừa nhận trách nhiệm trực tiếp thuộc về ban lãnh đạo vì để xảy ra sự việc như trong phóng sự VTV24 phản ánh.