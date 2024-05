Bắt 2 nghi phạm sát hại cô gái trẻ, giấu thi thể trong vali rồi ném xuống vực

Ngày 23/5, báo Bà Rịa - Vũng Tàu dẫn thông tin từ Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, 2 nghi phạm trong vụ án cô gái nghi bị sát hại rồi giấu xác trên Núi Nhỏ (TP.Vũng Tàu) đã bị bắt.

Trước đó, theo thuật lại trên báo VOV, khoảng 7h30' ngày 22/5, người dân sống gần khu vực Doanh trại C37, núi Hải Đăng, phường 2 (núi Nhỏ) phát hiện một vali vô chủ của ai đó ném xuống vực. Nghi ngờ bất thường nên người dân đã báo công an địa phương. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành kiểm tra chiếc vali.

Báo Công an TP.HCM dẫn thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, qua kiểm tra bên trong vali, phát hiện một thi thể của cô gái đang trong quá trình phân hủy. Sự việc được Công an thành phố Vũng Tàu lập tức báo cáo lên Ban giám đốc Công an tỉnh.

Nhận thông tin, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cùng các đơn vị nghiệp vụ đã phối hợp với Công an thành phố Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Khu vực đường lên núi Hải Đăng, nơi người dân phát hiện chiếc vali chứa thi thể cô gái. Ảnh: VOV

Theo thông tin ban đầu, 2 nam thanh niên sống lang thang ở TP.Vũng Tàu, quen biết với nạn nhân qua mạng xã hội. Sau khi cô gái từ huyện Cần Giờ (TP.HCM) qua TP.Vũng Tàu chơi, 2 nam thanh niên đưa nạn nhân vào một khách sạch rồi sát hại, lấy tài sản.

Hai nghi phạm giấu thi thể nạn nhân trong vali rồi đưa lên núi Nhỏ phi tang.

Núi Nhỏ là ngọn núi cao 120 m, rộng 120 ha. Nơi phát hiện thi thể ít nhà dân, song khách du lịch và người dân địa phương thường vào đây khám phá, tập thể dục.