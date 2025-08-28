Vụ cô gái MMA phản đòn, hạ thanh niên xăm trổ: Xuất hiện từ khoá nhiều người quan tâm

Cô gái dùng đòn MMA khống chế nam thanh niên xăm trổ trong hầm xe

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái trẻ "hạ gục" nam thanh niên xăm trổ trong hầm để xe gây nhiều chú ý.

Đoạn clip ghi lại vụ việc.

Clip ghi lại cảnh một cô gái mặc đồ tập thể thao đang đứng cạnh xe máy thì một nam thanh niên xăm trổ xuất hiện. Cả 2 lời qua, tiếng lại thì nam thanh niên xăm trổ dùng tay đánh vào mặt cô gái.

Ngay sau đó, cô gái đã tháo mũ bảo hiểm lao vào đánh trả nam thanh niên. Mặc dù có bảo vệ can ngăn, cô gái vẫn lao vào nhanh chóng khống chế, đè được thanh niên xuống sàn nhà trong một căn phòng nhỏ ở hầm gửi xe.

Được biết, cô gái tên Hoàng Hằng - là thành viên CLB Vietnam Top Team, tập luyện Jiu-jitsu từ năm 2021, kết hợp thêm MMA. Công việc chính của cô là nhân viên văn phòng, còn võ thuật chỉ là niềm đam mê rèn luyện sức khỏe.

Hoàng Hằng, 28 tuổi, cô gái tập luyện cả Jiu-jitsu và MMA (Ảnh: MXH/VOV).

Chỉ sẻ trên tờ VOV về diễn biến sự việc, Hoàng Hằng cho biết: "Hôm đó, tôi sang phòng tập của chị gái. Khi xuống nhà xe ở hầm chung cư, cô chạm mặt một thanh niên lạ đi từ ngoài vào. Người này buông lời xúc phạm chỉ vì tôi mặc bra thể thao. Tôi phản ứng lại bằng lời nói thì anh ta tiến đến và bất ngờ tát tôi. Vì không thể kiềm chế được nữa, tôi quay lại lời qua tiếng lại và vụ việc đó xảy ra”.

Clip sau đó được lan truyền "chóng mặt" trên mạng xã hội và từ khóa "võ MMA" cũng trở nên được quan tâm.

MMA là gì, xuất hiện tại Việt Nam khi nào?

Theo thông tin trên tờ VnExpress, MMA là viết tắt của Mixed Martial Arts - võ tổng hợp, có nghĩa là người luyện MMA sẽ phải học cùng lúc nhiều môn võ khác nhau. Khi giao chiến sẽ dùng bất cứ môn võ nào, do đó nhiều người còn gọi MMA là võ tự do bởi không ràng buộc về chiêu thức.

Sự toàn diện của MMA chính là yếu tố vượt trội với các môn võ truyền thống. Khi gặp đối thủ chơi quyền cước, các võ sĩ MMA có thể sử dụng đòn vật để đưa đối thủ xuống sàn và triệt tiêu khả năng tấn công từ đối phương.

Tại Việt Nam, MMA bắt đầu phát triển mạnh từ hơn 5 năm trước. Theo đó, Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam (viết tắt là VMMA) chính thức thành lập vào đầu năm 2020.

Việc thành lập VMMA được xem là phù hợp với xu thế phát triển chung của môn võ tổng hợp trên thế giới. Trước đó, phong trào phát triển MMA rất rầm rộ nhưng mới chỉ mang tính tự phát và không được phép tổ chức thi đấu.

VMMA ra đời giúp ngành thể thao và các cơ quan có liên quan định hướng, kiểm soát và giúp môn võ thuật tổng hợp trở lại đúng giá trị thật của nó. VMMA sẽ đưa ra các bộ luật và quy chế hoạt động để có thể tổ chức những giải MMA của riêng Việt Nam, bên cạnh việc chào đón các giải đấu quốc tế như ONE Championship, thông tin này được thuật lại trên tờ Thanh niên.











