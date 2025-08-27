Cô gái MMA kể tường tận thời điểm "hạ gục" nam thanh niên xăm trổ trong hầm gửi xe

Cô gái MMA "hạ đo ván" thanh niên xăm trổ gây xôn xao là ai?

Chiều qua 26/8, một đoạn video ghi lại cảnh một cô gái dùng các đòn võ hạ gục một nam thanh niên xăm trổ tại hầm gửi xe được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Hình ảnh do camera an ninh ghi lại cho thấy, một cô gái mặc đồ tập thể thao đang đứng cạnh xe máy thì một nam thanh niên xăm trổ xuất hiện. Cả 2 lời qua, tiếng lại thì nam thanh niên xăm trổ dùng tay đánh vào mặt cô gái.

Ngay sau đó, cô gái đã tháo mũ bảo hiểm lao vào đánh trả nam thanh niên. Mặc dù có bảo vệ can ngăn, cô gái vẫn lao vào nhanh chóng khống chế, đè được thanh niên xuống sàn nhà trong một căn phòng nhỏ ở hầm gửi xe.

Thời điểm nam thanh niên xăm trổ xuất hiện buông lời khiếm nhã và đánh vào mặt cô gái (Ảnh cắt từ clip).

Ở một góc quay khác, sau khi khống chế được nam thanh niên, cô gái bắt người này xin lỗi vì đã xúc phạm mình.

Ngay sau đó, dân mạng đã truy tìm được danh tính cô gái với những đòn đánh mạnh mẽ gây sốt này. Đó là Hoàng Hằng, 28 tuổi, người tập luyện cả Jiu-jitsu và MMA.

Theo thông tin trên tờ Thanh niên, vụ việc này xảy ra từ hồi tháng 5 tai hầm gửi xe của một chung cư tại Hà Nội. Tuy nhiên, video bây giờ mới lan truyền là bởi em gái cô vô tình đăng lên mạng xã hội.

Cô gái bị xúc phạm chỉ vì tôi mặc bra thể thao?

Chỉ sẻ trên tờ VOV, Hoàng Hằng cho biết: "Hôm đó, tôi sang phòng tập của chị gái. Khi xuống nhà xe ở hầm chung cư, Hằng chạm mặt một thanh niên lạ đi từ ngoài vào. Người này buông lời xúc phạm chỉ vì tôi mặc bra thể thao. Tôi phản ứng lại bằng lời nói thì hắn ta tiến đến và bất ngờ tát tôi. Vì không thể kiềm chế được nữa, tôi quay lại lời qua tiếng lại và vụ việc đó đã xảy ra”.

Sau vụ việc, Hoàng Hằng bị xây xát nhẹ ở vùng mặt. Sau sự việc, Hằng xin video từ quản lý chung cư để đề phòng trường hợp kiện cáo sẵn sàng giải quyết.

Hoàng Hằng, 28 tuổi, người tập luyện cả Jiu-jitsu và MMA (Ảnh: MXH/Báo Thanh niên).

Chia sẻ thêm với tờ Thanh niên, Hoàng Hằng nói rằng, việc tập luyện với cô chỉ nhằm rèn luyện sức khỏe, không có định hướng thi đấu. Công việc chính của Hằng là nhân viên văn phòng.

Trái với cảm xúc từ cộng đồng mạng, Hoàng Hằng kêu gọi tất cả mọi người phải bình tĩnh và không để bản thân mất kiểm soát như mình. Cô cho rằng phụ nữ chỉ nên học võ để tự vệ chứ không phải để đánh nhau.