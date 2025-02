Ngày 3/2, theo thông tin từ Bộ Công an, lực lượng chức năng đã khởi tố tổng cộng 41 bị can, thu giữ hàng trăm điện thoại, máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu, vật chứng trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên biên giới, sử dụng công nghệ cao. Bước đầu xác định các đối tượng đã lừa đảo của hơn 13.000 nạn nhân trên cả nước, với số tiền chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng.

Vụ án được "vén màn" nhờ chiến công của Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an 11 địa phương. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, biểu dương thành tích triệt phá thành công nhóm đối tượng.

Bước đầu cơ quan công an xác định, nhóm đối tượng hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt (tỉnh Svay Riêng, Campuchia) với thủ đoạn giả danh Công an cấp phường, Công an cấp huyện, cán bộ ngành thuế, ngành điện, ngành giáo dục gọi điện thoại yêu cầu bị hại cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế…

Sau đó, các đối tượng chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.

Lực lượng chức năng xác định, số lượng bị hại trong vụ án là rất lớn bởi các đối tượng đã vạch ra những kịch bản tinh vi, nhằm dẫn dụ, lôi kéo nạn nhân. Trong số các đối tượng, Phạm Thị Huyền Trang (26 tuổi, Tiên Lãng, Hải Phòng) được xác định là quản lý cấp cao, đóng vai trò "xây dựng kịch bản", đào tạo, huấn luyện nhiều đối tượng cấp dưới. Phạm Thị Huyền Trang bị phát hiện, bắt giữ khi đang trong quá trình từ Campuchia về Việt Nam ăn Tết.

Ngoài Phạm Thị Huyền Trang, nhóm đối tượng chủ chốt trong đường dây bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Mạnh (36 tuổi, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); Đỗ Văn Nghĩa (25 tuổi, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang); Đinh Như Quỳnh (23 tuổi, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Đức Toàn (32 tuổi, quận An Dương, TP Hải Phòng).

Các đối tượng hoạt động với phương thức thủ đoạn tinh vi, phân công nhiệm vụ rõ ràng với mỗi đối tượng đảm nhận công việc chuyên biệt. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định từ tháng 5/2024 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 bị hại trên cả nước. Trong đó, có hơn 300 bị hại ở Bắc Ninh bị chiếm đoạt với số tiền trên 31 tỷ đồng.