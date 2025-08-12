Vụ "clip đôi nam nữ thân mật trong xe Mercedes" ở Ninh Bình: Sở Văn hóa Thể thao vào cuộc

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một đôi nam nữ có hành động giống như thân mật nhạy cảm trong xe Mercedes lan truyền trên mạng xã hội đã gây bão dư luận. Đoạn clip được một người đang di chuyển trên xe khác ghi quay lại. Đoạn clip đã làm nổ ra nhiều ý kiến trái chiều.

Sau đó, một người tự xưng là người quen của chủ showroom chuyên bán ô tô cũ tại phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình và đã mượn chiếc xe Mercedes nói trên để làm nội dung, quay clip cho vui chứ "không có gì như clip cả". Đồng thời, người này còn đăng kèm một bức ảnh hậu trường của cảnh quay để chứng minh cho việc đoạn clip chỉ là dàn dựng.

Hình ảnh được ghi lại trong chiếc xe Mercedes, lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc. (Ảnh: Cắt từ clip)

Liên quan đến sự việc, nguồn tin trên báo Dân trí cho biết, phóng viên đã liên hệ với chủ showroom ô tô để hỏi về vụ việc nhưng người này từ chối trả lời với lý do bận việc.

Cũng theo nguồn tin của báo trên, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cho hay, Sở sẽ giao cho phòng ban chuyên môn của Sở xác minh thông tin về đoạn clip nói trên. Trước câu hỏi về hình thức xử lý ra sao, vị lãnh đạo nói trước mắt sẽ làm rõ sự việc.

Hiện, đoạn clip đã được gỡ khỏi kênh nhưng vẫn đang tiếp tục lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước hành vi câu view, câu like bất chấp, gây ảnh hưởng xấu trên môi trường mạng. Mọi người cũng mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm.