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Vụ clip bắt ghen trên ô tô: Mẹ cô gái nói về tình trạng hiện tại của con

Hương Trà (T/H)
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Mẹ cho gái cho biết hình ảnh lan truyền đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của gia đình bà.

Liên quan đến vụ đoạn clip bắt ghen trên ô tô bị phát tán trên mạng xã hội, hôm nay (4/11), thông tin trên Vnexpress, mẹ của cô gái cho biết, sau khi các video lan truyền, con bà bị sốc, phải nhập viện điều trị. Bà cho biết hiện tại sức khoẻ của con bà đã ổn định, song gia đình rất đau lòng khi hình ảnh con bị phát tán, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống. Bà thông tin thêm trên Vnexpress, gia đình bà đã 3 lần làm việc với công an.

Cũng liên quan vụ việc trên, thông tin trên Tiền Phong, ông Phạm Kiều Hưng, Chủ tịch UBND xã Củ Chi (TPHCM), cho biết chính quyền địa phương đã chỉ đạo công an xã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, làm rõ những dấu hiệu vi phạm.

Đối với mối quan hệ giữa hai người xuất hiện trong clip, ông Hưng cho biết, theo xác minh ban đầu, cả hai không phải là vợ chồng đã đăng ký kết hôn theo quy định pháp luật. Mối quan hệ cụ thể giữa những người liên quan vẫn đang được cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra để xác định chính xác.

Trước đó vào tối 2/11, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một thanh niên dùng điện thoại quay lại, mở cửa ô tô và phát hiện một cặp nam nữ ở khu vực ghế lái. Bị phát hiện, người đàn ông vội vàng rời khỏi ô tô. Trong khi đó, người quay clip tiếp tục chất vấn cô gái ngồi trên xe.

- Ảnh 1.

Hình ảnh lan truyền trên mạng.

Đến ngày 3/11, mạng xã hội xuất hiện thêm một số đoạn clip khác, được cho là ghi lại diễn biến tại nhà riêng của cô gái ngay trong đêm xảy ra vụ việc. Những hình ảnh này cho thấy các bên tranh cãi, có hành vi xô đẩy. Các đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo nhiều bình luận và thông tin liên quan đến đời tư, hình ảnh cá nhân, nơi làm việc của những người trong cuộc.

Được biết, vụ việc ban đầHương Trà (T/H)u được cho là xảy ra tại xã Củ Chi. Diễn biến trong các clip sau đó là xảy ra tại xã Tân An Hội và những người liên quan hiện cũng cư trú tại địa bàn này.

Ngày 3/11, Công an xã Củ Chi, phối hợp cùng Công an xã Tân An Hội và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TPHCM) vào cuộc xác minh. Công an đã mời những người liên quan đến làm việc, đồng thời xác minh các nội dung đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội để xử lý theo quy định.

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mang xa hoi

Củ Chi

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