Vụ chủ shop quần áo bạo hành, làm nhục nữ sinh: Vì sao công an thu giữ quần áo?

Liên quan tới vụ việc chủ shop quần áo Mai Hường ở đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa bạo hành, cắt tóc, cắt áo ngực nữ sinh trộm chân váy 160.000 đồng bị khởi tố, hiện Công an TP Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ một số người tham gia hỗ trợ để chủ shop quần áo bạo hành, làm nhục nữ sinh V.T.T.M. (SN 2004; ngụ TP Sầm Sơn).

Trước đó, tối ngày 3 rạng sáng ngày 3-12, hàng chục cán bộ Công an TP Thanh Hóa đã thực hiện khám xét shop quần áo Mai Hường. Đáng chú ý, vợ chồng tiệm quần áo này bị khám xét để làm rõ hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" và "Làm nhục người khác".



Tuy nhiên, công an lại cho thu giữ rất nhiều quần áo tại shop, với số lượng lên tới hàng tấn.

Về thông tin này, theo Công an TP Thanh Hóa, trong quá trình làm việc với chủ shop Mai Hường, công an phát hiện tại đây có nhiều hàng hóa (quần, áo) không có hóa đơn chứng từ về nguồn gốc, xuất xứ, vì thế công an đã thực hiện thu giữ, phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa làm rõ.

Rất nhiều quần áo không rõ nguồn gốc đã được công an thu giữ

Trong khi đó, theo thông tin từ cơ quan chức năng TP Sầm Sơn, ngay khi nắm bắt được sự việc, TP cũng chỉ đạo các phòng ban liên quan tới thăm hỏi động viên nữ sinh. Đồng thời, phối hợp với nhà trường, gia đình giáo dục, uốn nắn việc làm không đúng đắn của nữ sinh M., qua đó tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử cho thanh thiếu, nhi. Đây không chỉ là bài học cho cá nhân em M. mà còn rất nhiều bạn thanh thiếu nhi.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 3-12 trên mạng xã hội Facebook lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh (khoảng 15-16 tuổi) đang quỳ gối van xin, khóc lóc nhưng vẫn bị một người phụ nữ cầm kéo đánh vào đầu rồi dùng kéo cắt tóc, cắt áo ngực.

Clip trên sau đó được chia sẻ chóng mặt, gây phẫn nộ trong dư luận và nhanh chóng được xác định xảy ra tại shop quần áo Mai Hường trên đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa.

Vợ chồng chủ shop thời trang Mai Hường

Qua video clip cho thấy, nữ sinh này có trộm một chiếc chân váy trị giá 160.000 đồng và bị chủ shop phát hiện. Mặc dù không ngừng khóc lóc xin tha "em biết lỗi rồi chị ơi!" và hứa sẽ bồi thường chiếc váy đó.

Tuy nhiên chủ shop không bỏ qua mà bắt nữ sinh phải bồi thường 15 triệu đồng trong 3 ngày. Đồng thời, có một số người tại cửa hàng quần áo còn hỗ trợ chủ quán khống chế để chủ shop cầm kéo đánh vào đầu, cắt tóc và dây áo ngực của nữ sinh này.

Công an TP Thanh Hóa sau đó đã vào cuộc làm rõ sự việc. Ngày 4-12, cơ quan này đã ra các Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Cao Thị Mai Hường (SN 1992; ngụ phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa), là người phụ nữ đã có hành vi bạo hành, cắt tóc, cắt áo ngực nữ sinh gây phẫn nộ dư luận về tội "Làm nhục người khác" và "Cưỡng đoạt tài sản"

Hình ảnh nữ sinh M. bị đánh đập, làm nhục gây phẫn nộ dư luận

Công an TP Thanh Hóa cũng khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Trịnh Đình Anh (SN 1990, là chồng Hường) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Hiện vụ việc đang được Công an TP Thanh Hóa phối hợp điều tra, làm rõ.

