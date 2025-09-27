Vụ chồng sát hại vợ và 2 người đàn ông khác ở Phú Thọ: Lời khai của Vũ Phương Nhung

Liên quan đến vụ án mạng khiến 3 người tử vong xảy ra tại Khu công nghiệp Phú Hà và phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ, sáng 27/9, báo CAND dẫn thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã củng cố hồ sơ để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Vũ Phương Nhung (38 tuổi), trú tại xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ về hành vi "Giết người".

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, trực tiếp lấy lời khai đối tượng Vũ Phương Nhung (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Tối qua, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, khoảng 20h10 ngày 26/9, tại đoạn đường thuộc Khu công nghiệp Phú Hà (phường Phong Châu), Vũ Phương Nhung đã dùng dao nhọn đâm anh N.V.N. (37 tuổi, xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang) và chị C.T.Y. (30 tuổi, vợ Nhung) tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Nhung tiếp tục điều khiển xe máy tới Khu 3, phường Vân Phú (tỉnh Phú Thọ) đâm anh N.T.Đ. (40 tuổi, xã Thanh Ba, Phú Thọ), khiến người này tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ sau đó.

Trong vòng chưa đầy 2 giờ đồng hồ, lực lượng công an đã làm rõ đối tượng gây ra vụ thảm án nêu trên.

Ngay trong đêm, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp lấy lời khai đối tượng và bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình ái.

Cụ thể, báo CAND dẫn thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, đối tượng Nhung và chị Y. là vợ chồng, đã có 2 con (4 tuổi và 7 tuổi). Nghi phạm khai rằng từng thấy vợ từng cặp bồ với anh Đ. và giờ đến anh N.nên đã ra tay sát hại cả 3 người.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra.