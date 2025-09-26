Bắt Lô Thị Ánh Tuyết và khám xét khẩn cấp nhà chị gái

Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia qua đường hàng không từ nước Pháp về Việt Nam, bắt 2 đối tượng là Hồ Quang Anh (SN 2003), trú tại thôn 5, xã Quỳnh Sơn và Lô Thị Ánh Tuyết (SN 2007), trú tại bản Mà, xã Sơn Lâm.

Trước đó, vào tháng 8/2025, cảnh sát phát hiện 2 đối tượng trên nằm trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý từ các nước Châu Âu về Việt Nam, qua đường hàng không.

Cơ quan chức năng giám định tang vật (Ảnh: Công an Nghệ An).

Thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này rất tinh vi. Số ma túy được nguỵ trang trong các kiện hàng sữa, bánh kẹo, sau đó đưa về Nghệ An để phân loại, đóng gói và chuyển đi trong nước tiêu thụ.

Đối tượng vận chuyển ma tuý qua đường hàng không, bưu điện thường có sự chỉ đạo của các đối tượng chủ mưu cầm đầu ở nước ngoài. Để né tránh sự theo dõi, kiểm soát, các đối tượng cầm đầu đường dây thường sử dụng mạng xã hội để điều hành, liên hệ.

Ngày 12/9, Ban chuyên án phát hiện tại khu vực ngã ba Thanh Hương (huyện Thanh Chương cũ), Lô Thị Ánh Tuyết có gửi 1 thùng hàng - là thùng xốp màu trắng chứa ma tuý lên xe khách và sẽ tạm gửi tại khu vực kho nhà xe, sau đó thuê xe taxi chở “hàng” đến một địa điểm thuộc TP Vinh (cũ), các đối tượng sẽ tiếp tục trực tiếp nhận hàng và đem đi nơi khác tiêu thụ.

Khoảng 20h cùng ngày, Ban Chuyên án phát hiện xe taxi đến nhận thùng xốp từ kho nhà xe, sau đó trả thùng xốp trên tại một công viên trên địa bàn phường Trường Vinh.

Số ma túy được nguỵ trang ở các hộp sữa đựng trong thùng xốp (Ảnh: Công an Nghệ An).

Nhận định thời cơ “cất vó” đã chín muồi, ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chia 2 mũi công tác bắt đồng loạt 2 đối tượng.

Theo đó, một mũi công tác ập vào bắt quả tang Hồ Quang Anh, khi đối tượng đang trực tiếp nhận thùng xốp chứa ma túy tại công viên, thu giữ 04 kg ma tuý dạng Ketamin.

Cùng thời điểm, tại một nhà nghỉ, thuộc phường Vinh Hưng, mũi công tác còn lại bắt đối tượng Lô Thị Anh Tuyết về hành vi Vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Các đối tượng tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Nghệ An).

Tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.Theo đó, số ma tuý trên được sự chỉ đạo của đối tượng chủ mưu, cầm đầu từ nước ngoài, thường trú tại tỉnh Nghệ An.

Từ nước ngoài, đối tượng này đã chỉ đạo mở ra từ 8 hộp dán nhãn sữa tổng khối lượng 4kg ma tuý Ketamin để đem giao cho “khách” và cất giấu 34 hộp dán nhãn sữa còn lại tại nhà chị gái đối tượng Lô Thị Ánh Tuyết tại xã Sơn Lâm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khám xét khẩn cấp và thu giữ 34 hộp dán nhãn sữa nói trên với khối lượng 17kg.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang củng cố tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật và tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.