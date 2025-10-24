Vụ chồng "nữ diễn viên phim giờ vàng” vừa bị bắt: Phát hiện lời nói dối khó tha thứ

Mới đây, cộng đồng mạng đang xôn xao với thông tin nhiều nghệ sĩ xứ Đài bị bắt vì có hành vi gian dối, làm giả tài liệu để trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong đó, nam diễn viên Tu Kiệt Khải - chồng của “Ảnh hậu Kim Mã” Giả Tịnh Văn cũng bị réo tên giữa lùm xùm khiến dư luận bất ngờ. Trước mắt, Tu Kiệt Khải đã được tại ngoại sau khi nộp 500.000 TWD (428,7 triệu đồng) tiền bảo lãnh nhưng vẫn có nguy cơ phải “bóc lịch” 5 năm.

Đáng chú ý, báo chí xứ Đài nghi ngờ nam diễn viên Chiến Thần lợi dụng việc bà xã mang thai để trốn nghĩa vụ quân sự. Được biết, năm đó, Tu Kiệt Khải đã chi 150.000 TWD (128,6 triệu đồng) để làm giả bệnh án mắc chứng huyết áp cao. Tuy nhiên, vì Giả Tịnh Văn mang thai lần 3 nên nam diễn viên được hưởng chế độ đặc biệt, chỉ cần đi làm 5 tháng tại Cục Dân chính thành phố và có thể được về nhà mỗi ngày.

Khi “bầu bí” bé cưng thứ 3 (đồng thời là ái nữ thứ 2 với Tu Khải Kiệt), Giả Tịnh Văn đã 43 tuổi. Rõ ràng, đây chẳng phải độ tuổi thích hợp cho sinh nở. Có “thuyết âm mưu” cho rằng, Tu Kiệt Khải đã cố ý để vợ mang thai để che giấu hành vi phạm tội gian lận hồ sơ y tế trước đó, đồng thời, giúp nam diễn viên rút ngắn được thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán của cư dân mạng, vẫn chưa rõ thực hư thế nào.

Chồng Giả Tịnh Văn đã được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh. Anh dính phải nghi vấn ép vợ mang thai để lấp liếm việc giả tạo giấy tờ.

Mặt khác, trang QQ vạch trần rằng, “hồng hài nhi” kém 9 tuổi dù từng công khai tuyên bố: “Không có con trai cũng được” nhưng thực tế lại nhiều lần thúc giục Giả Tịnh Văn “nối dõi tông đường”.

Trong show truyền hình, MC Từ Hy Đệ phải ngơ ngác, ngỡ ngàng khi Tu Kiệt Khải khẳng định rằng muốn bà xã mang thai lần 4, dù cô đã không còn ở độ tuổi sinh nở an toàn. Chưa kể, bản thân nam diễn viên đã nghiên cứu rất kỹ về bí kíp sinh con, thậm chí còn tư vấn cho một nữ diễn viên khác cách để có được quý tử. Điều này khiến dân tình càng tin chắc rằng Tu Kiệt Khải đã ép Giả Tịnh Văn phải sinh con trai cho mình.

Bên cạnh đó, Tu Kiệt Khải còn dính nghi vấn “ăn nem, ăn chả” sau lưng nữ diễn viên Chí Tôn Hồng Nhan. Được biết, Tu Kiệt Khải từng lén thay đổi lịch trình, nói dối vợ là đi Macao, khiến netizen nghi ngờ có gì đó mờ ám phía sau.

Trước đó, nam diễn viên Anh Hùng Du Côn bị tố “gian díu mập mờ” với nữ diễn viên Trần Ý Hàm – bạn thân của Giả Tịnh Văn. Cụ thể, người đẹp họ Trần từng có nhiều hành động, lời nói thân mật “vượt mức pickleball” với Tu Kiệt Khải, khiến chính thất khó chịu ra mặt, gắt gỏng ngay trên sóng truyền hình. Trước sóng gió dư luận, Trần Ý Hàm tuyên bố chồng Giả Tịnh Văn chỉ coi cô như...con gái, còn Tu Kiệt Khải thì lựa chọn là “hến vương”, khiến dân tình rất khó tin tưởng.

Giờ đây, khi Tu Kiệt Khải đối mặt với nguy cơ vướng vào vòng lao lý, những “phốt đen” trong quá khứ của nam diễn viên cũng bị khui trở lại. Không ít người đặt câu hỏi: “Chẳng lẽ Giả Tịnh Văn lại một lần nữa mắc sai lầm khi chọn người bên gối?”.

Tu Kiệt Khải dính nghi vấn "ăn vụng" với bạn thân của vợ.

Giả Tịnh Văn nổi tiếng với loạt phim ăn khách như Tiểu Lý Phi Đao, Ỷ Thiên Đồ Long Ký (2003), Chí Tôn Hồng Nhan, Thần Y Hiệp Nữ… Xinh đẹp và tài năng nhưng đường tình duyên của nữ diễn viên lại lắm truân chuyên.

Giả Tịnh Văn từng lên xe hoa với thiếu gia giàu có Tôn Chí Hạo nhưng bị gia đình nhà trai dè bỉu đủ điều. Mẹ Tôn Chí Hạo nghi ngờ Giả Tịnh Văn giăng bẫy con trai, vì vậy nhất quyết đòi xét nghiệm ADN của bé Tôn Linh Xuyến (tên thân mật là Ngô Đồng) mới chịu thừa nhận hai mẹ con Giả Tịnh Văn.

Sau khi kết hôn, Tôn Chí Hạo vẫn không bỏ được thói lăng nhăng, thường xuyên bị bắt gặp đi quán bar, tiệc tùng cùng những người đẹp khác và còn ra tay bạo hành Giả Tịnh Văn. Quá đau khổ, tủi nhục, nữ thần xứ Đài quyết định ly hôn. Cô chấp nhận trả lại tiền sính lễ, từ bỏ quyền sở hữu một số bất động sản và bồi thường hàng triệu NDT cho chồng cũ để giành quyền nuôi con.

Năm 2015, nàng "Triệu Mẫn" lên xe hoa với "hồng hài nhi" kém 9 tuổi Tu Kiệt Khải. Ai cũng nghĩ Giả Tịnh Văn đã tìm được “chân mệnh thiên tử” của đời mình nhưng dường như, cuộc hôn nhân lần 2 của cô vẫn có quá nhiều sóng gió.

