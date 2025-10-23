Mẹ đơn thân ở TP.HCM có 2 con riêng sau 3 tháng cưới nam ca sĩ nổi tiếng: Tràn ngập hạnh phúc

Sau khoảng 3 tháng kết hôn với nam ca sĩ nổi tiếng là Đạt G, mẹ đơn thân có 2 con riêng – Cindy Lư – đang có cuộc sống vô cùng viên mãn, hạnh phúc.

Trên trang Facebook cá nhân, Cindy Lư thường xuyên chia sẻ hình ảnh quấn quýt bên chồng. Qua đó có thể thấy, sau tan vỡ hôn nhân đầu, cô đang tận hưởng những ngày tháng màu hồng bên người mới.

"Ta vì chàng náo loạn cả nhân gian", đầu tháng 10, vợ Đạt G đăng chia sẻ gây chú ý. Sau đó ít ngày, cô lại bày tỏ tình yêu của mình với chồng bằng cách ví von khá hài hước, thời sự:

"Em yêu anh như giá vàng, lúc lên lúc xuống, nhưng hầu như toàn lên".

Ngoài những khoảnh khắc ngọt ngào, Cindy Lư còn đăng clip tình tứ bên chồng với dòng chia sẻ: "Bạn đời". Có lúc cô còn “trách yêu” khi chồng đi công tác 4 ngày nhưng “nãy giờ chồng con chỉ hôn con có 1 cái thôi...”. Sự đáng yêu, dí dỏm của cặp đôi khiến nhiều cư dân mạng thích thú và gửi lời chúc phúc.

Ngày 20/10 vừa qua, cả hai cũng chia sẻ loạt ảnh hạnh phúc bên nhau và gia đình lớn.

Hình ảnh ngọt ngào bên chồng được Cindy Lư chia sẻ.

Cindy Lư (tên thật là Lư Hoàng Bảo Ngọc) quen Đạt G vào khoảng tháng 9/2020, đến tháng 5/2021 thì nam ca sĩ chính thức công khai mối quan hệ. Chuyện tình của họ từng thu hút sự quan tâm lớn khi Cindy Lư có hai con riêng với chồng cũ là một ca sĩ nổi tiếng. Sau thời gian vướng ồn ào và có lúc tạm ngừng tương tác khiến rộ tin chia tay, cuối năm 2023, Cindy Lư xác nhận cả hai đã nối lại tình cảm.

Trải qua 5 năm gắn bó, Đạt G luôn dành tình cảm đặc biệt cho các con riêng của vợ, chăm sóc và đưa đón như con ruột. Cặp đôi thường đồng hành trong các sự kiện, những chuyến du lịch và không ngần ngại chia sẻ hình ảnh đời thường trên mạng xã hội, thể hiện tình yêu bền chặt và ấm áp sau nhiều sóng gió.