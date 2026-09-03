Vụ chở bệnh nhân đi 16km về nhà hết 9 triệu đồng tiền xe cấp cứu và thuốc ở Thanh Hóa: Bệnh viện nói gì?

Ngày 3/9, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, đề nghị xác minh thông tin liên quan đến vụ việc.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao sự việc một gia đình đưa người thân bị bệnh nặng từ bệnh viện trở về nhà với quãng đường 16km và phải trả 9 triệu đồng tiền xe cấp cứu và thuốc.

Theo phản ánh, ông H.B.Đ. đang điều trị tại Khoa hồi sức tích cực 1 - chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Do bệnh tình nặng, gia đình có nguyện vọng đưa ông Đ. về nhà và tự liên hệ xe cấp cứu để vận chuyển.

Trong quá trình đưa bệnh nhân về nhà, một bác sĩ đi cùng tư vấn gia đình sử dụng thuốc vận mạch nhằm duy trì sự sống cho người bệnh. Gia đình được thông tin đây là thuốc nằm ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế.

Ông H.T.K., con trai ông Đ. cho biết, gia đình được tư vấn sử dụng 7 chai thuốc mỗi ngày, với giá 600.000 đồng/chai, tương đương 4,2 triệu đồng/ngày. Người nhà đã đồng ý và thanh toán tiền thuốc trực tiếp cho bác sĩ trên xe. Bên cạnh đó, gia đình còn phải trả thêm 5,3 triệu đồng cho việc vận chuyển bệnh nhân về nhà (quãng đường khoảng 16km) và các thiết bị như ống thở, máy hút đờm,...

Cũng theo phản ánh, sau đó gia đình đã tìm hiểu giá loại thuốc mà bác sĩ tư vấn sử dụng tại một số nhà thuốc và cho rằng mức giá đã trả cao hơn nhiều so với giá bán trên thị trường cùng thời điểm.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết phương tiện đưa bệnh nhân H.B.Đ. về nhà là xe cứu thương dịch vụ do gia đình tự liên hệ từ bên ngoài, không thuộc sự quản lý của bệnh viện.

Liên quan đến sự việc, thông tin trên báo Tiền Phong cho biết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo, giải trình gửi Sở Y tế Thanh Hóa.

Bệnh viện thông tin, đơn vị đã chỉ đạo Khoa Hồi sức tích cực I - Chống độc phối hợp với Phòng Kế hoạch tổng hợp rà soát toàn bộ quy trình liên quan sau khi biết thông tin về sự việc lan truyền trên mạng xã hội.

Theo báo cáo của bệnh viện, phương tiện đưa bệnh nhân H.B.Đ. về nhà là xe cứu thương dịch vụ do gia đình tự liên hệ từ bên ngoài, không thuộc sự quản lý của bệnh viện. Nhân viên đi cùng chăm sóc bệnh nhân trên xe cũng không phải nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Dẫn quy định hiện hành, bệnh viện cho biết đối với bệnh nhân cấp cứu hoặc bệnh nhân nặng có chỉ định chuyển tuyến đến cơ sở khám, chữa bệnh khác, cơ sở y tế có trách nhiệm bố trí phương tiện và nhân lực y tế để vận chuyển.

Với trường hợp người bệnh có tiên lượng tử vong cao hoặc gia đình có nguyện vọng đưa bệnh nhân về nhà, hiện chưa có quy định bắt buộc bệnh viện phải tổ chức vận chuyển. Gia đình có thể chủ động lựa chọn phương tiện phù hợp, như xe cá nhân, taxi hoặc dịch vụ vận chuyển bên ngoài.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thông tin thêm, các khoản chi phí phát sinh liên quan đến thuốc và dịch vụ trong quá trình vận chuyển bệnh nhân H.B.Đ. từ bệnh viện về nhà do đơn vị dịch vụ bên ngoài thực hiện, không thuộc phạm vi cung cấp, quản lý hay thu phí của bệnh viện.

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ cho biết thêm, ngày 3/9, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, đề nghị xác minh thông tin liên quan đến vụ việc nói trên.

Cục Quản lý khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa khẩn trương xác minh các thông tin trên, đồng thời chấn chỉnh, xử lý sai phạm nếu có và báo cáo kết quả về cục.Bộ Y tế cũng đề nghị Sở Y tế Thanh Hóa rà soát, tăng cường quản lý hoạt động vận chuyển người bệnh tại các bệnh viện công lập, ngoài công lập và các cơ sở cấp cứu ngoại viện.

Các đơn vị cần thực hiện đúng quy định về vận chuyển người bệnh, đồng thời cung cấp thông tin, tư vấn để người nhà lựa chọn các đơn vị vận chuyển được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định.