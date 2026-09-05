Vụ chở bệnh nhân 16km thu 9,5 triệu đồng: Tài xế và người mặc áo blouse xin lỗi, muốn khắc phục hậu quả

Anh K. cho biết, trong những ngày ở bệnh viện, anh thấy tài xế xe cấp cứu ra vào khoa rất tự nhiên.

Sự việc gia đình anh H.T.K. (trú phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, con trai bệnh nhân H.B.Đ.) phải trả số tiền 9,5 triệu đồng tiền xe cấp cứu và thuốc vận mạch để đưa bệnh nhân từ bệnh viện về nhà với quãng đường 16km đã gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Theo phản ánh của anh K., bố của anh được xe cấp cứu đưa về vào ngày 14/8. Trên xe, anh đã chuyển đủ số tiền là 9,5 triệu đồng (bao gồm 5,3 triệu tiền xe và 4,2 triệu tiền thuốc vận mạch). Sau đó, gia đình có tìm hiểu về loại thuốc mà người mặc áo blouse trên xe cấp cứu tư vấn. Anh K. cho rằng giá loại thuốc này thực tế rẻ hơn rất nhiều so với mức giá mà những người trên xe thu của gia đình anh.

Sáng ngày 15/8, anh K. liên hệ với xe cấp cứu đã chở bố anh về để pha thêm thuốc. 2 bên hẹn nhau tại một địa điểm và anh K. lên xe để xem quá trình pha thuốc, đồng thời, anh tiếp tục chuyển thêm cho phía xe cấp cứu số tiền 4,2 triệu đồng. Sau khi xem các loại thuốc mà người mặc áo blouse pha, anh K. thẳng thắn nói chuyện với người này về việc nghi ngờ loại thuốc này thực tế có giá rẻ hơn rất nhiều.

Tài xế ra vào khoa rất tự nhiên?

Liên quan đến sự việc, trao đổi trên báo VietNamNet ngày 4/9, anh K. cho biết sau khi thu của gia đình tổng cộng 13,7 triệu đồng, tài xế và người mặc áo blouse đã gọi điện xin lỗi. Theo anh K., 2 người này có ý muốn khắc phục hậu quả nhưng anh không đồng ý.

Anh K. cho biết tài xế cùng người mặc áo blouse đã liên hệ xin lỗi, muốn khắc phục hậu quả nhưng anh từ chối. (Ảnh: Facebook nhân vật)

Đến chiều ngày 15/8, bố của anh K. qua đời, người đàn ông tiếp tục nhận được điện thoại của người xưng ở bên nhà xe, xin được bồi thường. Tuy nhiên, anh K. vẫn giữ nguyên quan điểm chờ kết quả xử lý của cơ quan chức năng.

Chia sẻ thêm về 2 người trên chuyến xe chở ông Đ. từ bệnh viện về nhà, anh K. cho hay suốt 14 ngày bố anh điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực 1 - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, gia đình chỉ vào thăm bệnh nhân trong giờ quy định và hầu như ngày nào anh cũng gặp người tên L. (tài xế lái xe cấp cứu) tại khoa này.

Theo anh K., ông L. tiếp cận gia đình ngay tại khoa và tự xưng là lái xe của bệnh viện. Thời điểm chuẩn bị đưa bố rời bệnh viện, anh K. thấy một người xưng tên H.A. (người sau đó đi cùng xe cấp cứu đưa bố anh K. về nhà) mặc áo blouse đứng sẵn đó, xung quanh có nhiều y bác sĩ khác.

Do đó, anh K. cảm thấy băn khoăn, tại sao 2 người này có thể ngang nhiên đứng trong phòng của các bệnh nhân nặng, biết nhu cầu vận chuyển của gia đình. Trong khi phía bệnh viện cho biết 2 người này không phải người của bệnh viện.

Ngày 4/9, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Chia sẻ thêm trên báo Tuổi Trẻ vào sáng 5/9, anh K. nói rằng anh thấy người lái xe cấp cứu tên L. ra vào Khoa hồi sức tích cực 1 - chống độc rất tự nhiên, thậm chí có cả chìa khóa. Người đàn ông thông tin đã làm việc với cơ quan công an và mong cơ quan chức năng làm rõ vì sao người tài xế lại có chìa khóa của khoa.

Lãnh đạo bệnh viện nói gì?

Về vấn đề này, cũng trên báo Tuổi Trẻ, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa khẳng định không có việc đó. Vị lãnh đạo lý giải, các khoa cấp cứu, khoa có bệnh nhân nặng thường có rất nhiều người ra vào, thậm chí các bạn thực tập, sinh viên cũng có chìa khóa để hỗ trợ cấp cứu.

Theo vị lãnh đạo, những người kia là trà trộn vào chứ không có chìa khóa. Họ luôn tìm cách tiếp cận người nhà. Bệnh viện cũng không kiểm soát hết được họ là người nhà hay sinh viên. Các bác sĩ chỉ tập trung làm nhiệm vụ. Các khoa này đều là những khoa có bệnh nhân nặng, có những ê-kíp phải 3-4 bác sĩ làm việc một lúc.

Vị lãnh đạo bệnh viện cho biết thêm, ngày 4/9, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã làm việc với bệnh viện, rà soát lại khâu điều trị, tiếp đón bệnh nhân và sự việc liên quan tới bệnh nhân H.B.Đ. để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa làm rõ.