Vụ chở bệnh nhân 16km thu 9,5 triệu đồng: Công an xác minh xe cấp cứu bên ngoài gắn logo, còi hú bệnh viện

Hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chưa có cơ sở cung cấp dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh độc lập được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động.

Vụ việc xe cấp cứu thu 9,5 triệu đồng tiền xe và thuốc vận mạch để đưa bệnh nhân về nhà với quãng đường 16km đang gây xôn xao dư luận. Ngày 4/9, trao đổi trên báo Tuổi Trẻ, lãnh đạo Công an phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã chỉ đạo lực lượng vào cuộc xác minh.

Lãnh đạo Công an phường Hạc Thành cho hay, sau khi có thông tin từ báo chí, Công an phường đã vào cuộc làm rõ các xe cấp cứu từ bên ngoài lấy logo, gắn còi hú của bệnh viện. Cơ quan chức năng sẽ thông tin tới báo chí khi có kết quả.

Trước đó, theo thông tin trên báo Tiền Phong, theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa gửi Sở Y tế Thanh Hóa, phương tiện đưa bệnh nhân H.B.Đ. về nhà là xe cứu thương dịch vụ do gia đình tự liên hệ từ bên ngoài, không thuộc sự quản lý của bệnh viện.

Chiếc xe cứu thương đưa bệnh nhân Đ. về nhà. (Ảnh: Gia đình chia sẻ)

Liên quan đến sự việc, Sở Y tế Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tăng cường quản lý và chấn chỉnh hoạt động vận chuyển, chăm sóc người bệnh.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tăng cường quản lý, giám sát người hành nghề, viên chức và người lao động; không để xảy ra tình trạng lợi dụng vị trí công tác, thông tin về người bệnh hoặc tình trạng bệnh nặng, nguy kịch để môi giới, giới thiệu dịch vụ vận chuyển, chăm sóc, thuốc, vật tư y tế nhằm mục đích vụ lợi.

Hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chưa có cơ sở cung cấp dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh độc lập được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động. Do đó, các đơn vị phải tăng cường quản lý, không để tổ chức, cá nhân chưa đủ điều kiện sử dụng xe cứu thương, phương tiện vận chuyển để tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, cấp cứu, chăm sóc hoặc sử dụng thuốc cho người bệnh.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, phương tiện đưa bệnh nhân H.B.Đ. về nhà là xe cứu thương dịch vụ do gia đình tự liên hệ từ bên ngoài, không thuộc sự quản lý của bệnh viện.

Nghiêm cấm cán bộ, viên chức, người lao động móc nối, môi giới, giới thiệu người bệnh cho các đơn vị vận chuyển bên ngoài để hưởng lợi; đồng thời không để xe cứu thương, phương tiện vận chuyển bên ngoài thường xuyên đón, trả, mời chào người bệnh trong khuôn viên cơ sở y tế.

Khi người bệnh nặng, nguy kịch có nguyện vọng được vận chuyển về gia đình, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải tư vấn đầy đủ về tình trạng bệnh, nguy cơ trong quá trình vận chuyển và các biện pháp bảo đảm an toàn; không giới thiệu hoặc tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện tiếp cận người bệnh để cung cấp dịch vụ.