Ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Văn Thâm (42 tuổi, trú thôn Mỏ Quan, xã Cảm Nhân) để điều tra về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Theo tài liệu điều tra, chiều 21/2, Thâm được Công ty CP Khoáng sản Marble Việt Nam phân công lái tàu chở đá mang số hiệu YB-0919H. Khoảng 17h cùng ngày, Thâm cùng máy trưởng Nguyên Mạnh Cường (47 tuổi, trú thôn Đào Kiêu 1, xã Yên Bình) lái phương tiện rời bến tập kết tại thôn Mỏ Quan, xã Cảm Nhân, di chuyển trên hồ Thác Bà hướng về bến của Công ty CP Xi măng Yên Bình.

Đến khoảng 18h, trời tối dần và xuất hiện sương mù nhẹ làm hạn chế tầm nhìn. Thâm bật đèn hành trình và đèn cảnh báo nhưng vẫn không bật đèn pha chiếu sáng, không phát âm hiệu, tín hiệu theo quy định và không bố trí người cảnh giới tại các vị trí cần thiết trên phương tiện.

Nguyễn Văn Thâm tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Đến khoảng 18h45 cùng ngày, khi tàu di chuyển đến khu vực thôn Làng Cạn, Thâm phát hiện tàu khách số hiệu YB-0876H do Triệu Văn Nội (31 tuổi, trú thôn Suối Hốc, xã Cảm Nhân) cầm lái, đang đi theo chiều ngược lại.

Hai bên đã thực hiện thao tác tránh nhau. Tuy nhiên do khoảng cách gần trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, mạn trái phần đuôi tàu khách va chạm vào góc lưỡi phà bên trái của tàu chở đá. Cú va khiến tàu khách lật, làm 6 người tử vong.

Hôm 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam với Triệu Văn Nội về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ để xử lý.