Tổ chức mại dâm, chủ khách sạn ở Thanh Hóa và đồng phạm lĩnh án

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa bị cáo Lê Thị Nhung (sinh năm 1964, trú số 90 Nguyễn Trường Tộ, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) trực tiếp điều hành hoạt động mại dâm có tổ chức sau khi tiếp quản khách sạn Đại Phát từ chồng vào năm 2024.

Cụ thể, sau khi đứng ra quản lý khách sạn, Nhung không tập trung vào hoạt động kinh doanh lưu trú thông thường mà biến nơi đây thành tụ điểm mại dâm chuyên nghiệp.

Để vận hành đường dây, bị cáo nuôi sẵn 6 gái bán dâm tại khách sạn, đồng thời thuê 4 nhân viên nam làm lễ tân gồm Lê Xuân Tuấn (sinh năm 1994, trú phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa); Lê Xuân Hợp (sinh năm 1994, trú xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Đỗ Văn Dương (sinh năm 2001, trú xã Thiệu Tiến, tỉnh Thanh Hóa) và Cao Văn Lãm (sinh năm 2002, trú xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa).

Các bị cáo tại phiên tòa

Các nhân viên này được giao nhiệm vụ trực quầy lễ tân, thỏa thuận giá cả và điều phối gái bán dâm phục vụ khách có nhu cầu. Khi khách đến thuê phòng và ngỏ ý mua dâm, lễ tân sẽ đưa ra mức giá từ 400 - 600 nghìn đồng mỗi lượt.

Sau khi khách thanh toán, nhân viên bố trí phòng và sắp xếp gái bán dâm lên phục vụ. Số tiền thu được từ mỗi lượt mua bán dâm được phân chia theo thỏa thuận. Gái bán dâm hưởng từ 200 - 350 nghìn đồng, phần còn lại được tính vào tiền phòng và tiền môi giới do Nhung thu lợi.

Hành vi vi phạm pháp luật của các bị cáo bị phát hiện vào đêm 28/12/2024, khi lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất khách sạn, bắt quả tang nhiều cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm trong các phòng nghỉ.

Cơ quan điều tra xác định, chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 23/12 đến 28/12/2024, hoạt động mua bán dâm tại đây diễn ra với tần suất dày đặc. Lê Xuân Tuấn là người giữ vai trò tích cực nhất trong nhóm nhân viên khi trực tiếp sắp xếp 74 lượt khách, thu về cho khách sạn hơn 24 triệu đồng.

Hai bị can Lê Xuân Hợp và Đỗ Văn Dương mỗi người thực hiện 12 lượt, Cao Văn Lãm thực hiện 3 lượt. Tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động này được xác định là hơn 31 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến an ninh địa phương và thuần phong mỹ tục. Bị cáo Lê Thị Nhung giữ vai trò chủ mưu, tổ chức, điều hành hoạt động mại dâm có tính chất chuyên nghiệp, vì vậy phải chịu mức án nghiêm khắc nhất.

Căn cứ vào tính chất, mức độ phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Thị Nhung 6 năm tù giam và phạt bổ sung 40 triệu đồng.

Các bị cáo Lê Xuân Tuấn bị tuyên 6 năm tù, Lê Xuân Hợp 5 năm 3 tháng tù, Đỗ Văn Dương 5 năm 9 tháng tù, Cao Văn Lãm 5 năm tù.