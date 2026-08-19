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Vụ cháy xưởng gỗ làm 3 người chết ở Hà Nội: Cơ sở vi phạm PCCC, bị đình chỉ hoạt động từ lâu

Thanh Hà
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Liên quan đến vụ cháy xưởng làm 3 người chết ở phường Chương Mỹ (Hà Nội), Công an TP Hà Nội cho biết, cơ sở này có vi phạm về PCCC, bị đình chỉ hoạt động từ tháng 10/2021 và bị xử phạt về lỗi không chấp hành quyết định đình chỉ.

Hiện trường vụ cháy.

Như tin đã đưa, khoảng 10h23 ngày 19/8, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại Công ty TNHH sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật, phường Chương Mỹ.

Công an TP Hà Nội điều động 8 xe chữa cháy, 2 xe chỉ huy, 1 xe tải chở phương tiện và 66 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy, cứu nạn. Đồng thời đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Phú Thọ điều lực lượng và phương tiện chi viện.

Khi lực lượng PCCC&CNCH có mặt tại hiện trường đám cháy đã phát triển rất lớn, nhiều khói khí độc, chất cháy chủ yếu là gỗ, nhựa, dung môi, … có nguy cơ cháy lan, cháy lớn sang các khu vực lân cận.

Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường.

Qua thông tin xác minh ban đầu, lửa bùng phát trước khi lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo cháy gần 1 giờ đồng hồ.

Tại hiện trường, các đơn vị đã chia làm nhiều mũi tiếp cận dập tắt đám cháy, chống cháy lan và tìm kiếm người bị nạn. Đến hơn 11h, đám cháy được khống chế.

Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 3 thi thể trong nhà xưởng. Ngoài ra, 3 nạn nhân khác bị thương.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, xác định danh tính nạn nhân, nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, bước đầu Công an TP Hà Nội xác định, cơ sở này có vi phạm về PCCC, bị đình chỉ hoạt động từ tháng 10/2021 và đã bị xử phạt về lỗi không chấp hành quyết định đình chỉ.

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