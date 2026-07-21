Ngồi trên xe lăn với bàn tay và bàn chân bị băng bó, bà Trần Thị Diệp (quê Tây Ninh)- người đi cùng con gái trên xe bị tai nạn khóc nghẹn, liên tục gọi: “Con ơi”. Với bà, đây là chuyến xe đau buồn nhất vì chỉ trong tích tắc đứa con gái 10 tuổi của bà đã không còn trên đời.

Vụ cháy xe khách khiến 7 người chết: 'Về với mẹ đi con ơi!'



Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search.