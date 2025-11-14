Vụ cháy trường mầm non ở Lào Cai: Nữ kế toán sinh năm 1989 tử vong trong phòng làm việc

Liên quan đến vụ cháy trường mầm non trên địa bàn xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai, ngày 14/11, lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Báo Lao động dẫn nguồn thông tin từ cơ quan chức năng, vào hồi 19h50 ngày 13/11, Công an xã Thác Bà nhận được tin báo người dân về việc xảy ra cháy ở phòng kế toán và phòng hiệu trưởng tại trường mầm non xã Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái cũ, nay là Trường mầm non Bạch Hà, xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai.

Hiện trường xảy ra vụ cháy

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã Thác Bà đã huy động lực lượng công an, dân quân cùng tham gia chữa cháy. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt, phát hiện một thi thể bên trong phòng kế toán đã bị cháy đen, đồ dùng và tài liệu trong phòng bị thiêu rụi.

Theo thông tin trên báo Dân Việt cho biết, quá trình xác minh, được nhân dân cung cấp tử thi là chị Triệu Thị Ng., sinh năm 1989, là kế toán của Trường Mầm non Bạch Hà. Vị trí cháy là từ phòng Kế toán sau đó cháy lan sang phòng Hiệu trưởng.

Trước đó, khoảng 20h ngày 13/11, tại Trường Mầm non Bạch Hà trên địa bàn xã xảy ra cháy lớn.

Người dân sống gần khu vực nhà trường cho biết, từ phòng kế toán trường học xuất hiện tiếng nổ lớn. Sau đó ngọn lửa bốc cháy dữ dội. Sau khi ngọn lửa được dập tắt, người dân phát hiện một thi thể trong phòng, nghi ngờ là của kế toán trường học (do chiều cùng ngày, chị Ng ở lại Trường).