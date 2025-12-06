Vụ cháy quán bún ốc tại TP.HCM: 3 mẹ con tử vong từ Hà Nội vào mưu sinh

Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 5/12, một vụ cháy đã xảy ra tại quán bún ốc trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) khiến 4 người tử vong. Trong đó có 3 mẹ con ruột là bà Đ.T.K.H. (SN 1985) và 2 con là Đ.K.L. (SN 2018), H.N.K. (SN 2023).

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào khoảng 20h30 ngày 5/12, linh cữu của 3 mẹ con đã được đưa về nhà tang lễ. Nhiều người không cầm được nước mắt khi nhìn di ảnh ba mẹ con. Có mặt tại nhà tang lễ, anh V.K. (22 tuổi, cháu ruột nạn nhân Đ.T.K.H., gọi nạn nhân bằng dì) cho biết, cả gia đình gần như không đứng vững khi nhận hung tin.

Hiện trường vụ cháy khiến nhiều người không khỏi xót xa (Ảnh: A.H.).

“Tôi nghe tin lúc sáng sớm hôm nay, không thể tin được chuyện này lại xảy ra như vậy”, anh nghẹn giọng chia sẻ.

Anh cho biết lần cuối anh gặp dì là hơn một tháng trước. Trong ký ức của anh, dì H. là người phụ nữ vui vẻ, thương người, sẵn sàng giúp đỡ họ hàng. “Ai nhờ giúp gì, dì cũng hỗ trợ. Những lần tụ họp ngày Tết, cả nhà quây quần rất vui… Giờ nghĩ lại chỉ thấy đau lòng”, anh nói.

Gia đình anh V.K. và gia đình nạn nhân Đ.T.K.H. vốn từ Hà Nội vào TPHCM sinh sống nhiều năm, phần lớn làm nghề kinh doanh đồ ăn và hỗ trợ nhau mưu sinh.

“Người thân ở Hà Nội nên khi chuyện xảy ra, cả đại gia đình trong TPHCM đều đổ dồn về nhà tang lễ. Ai cũng bàng hoàng”, anh chia sẻ.

Người suy sụp nhất, theo anh V.K., là mẹ anh - chị ruột của nạn nhân. “Mẹ tôi mệt mỏi từ sáng đến giờ, không nói nổi câu nào”, anh cho biết.

Ngoài ra, một nạn nhân khác cũng thịệt mạng trong đám cháy là L.Q.A. (SN 1990). Chia sẻ với báo Tuổi trẻ Online, người thân của A. là bà Nguyễn Thị Lan buồn bã cho biết, nạn nhân từ TP Hà Nội vào TP.HCM cách đây vài ngày và xin làm tại quán bún ốc trên đường Trần Hưng Đạo mới được 2 ngày thì xảy ra vụ việc đau lòng. Do mới vào làm, chưa thuê được nhà trọ nên chị A. xin ngủ lại quán.

Cùng với đó, có hai người bị thương là T.T.N.K. (18 tuổi) và T.T. (21 tuổi, nhân viên quán), đang được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Hiện truờng xảy ra sự việc (Ảnh: Di Anh)

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ cháy khoảng 20m2 khu vực bếp tại tầng 1 và cháy lan lên các tầng trên căn nhà, đang thống kê thiệt hại (căn nhà có kết cấu 4 tầng gồm 1 trệt, 3 lầu, có diện tích xây dựng khoảng 352m2). Thời điểm xảy ra cháy vào ban đêm, chất cháy chủ yếu là vật dụng gia đình nên tỏa ra nhiều khói, khí độc dày đặc và nhiệt lượng lớn, gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cấu trúc nhà có một lối thoát nạn trực tiếp ra ngoài ở phía trước mặt tiền được lắp đặt bằng cửa cuốn kiên cố, gây khó khăn cho việc phá dỡ, tiếp cận vào triển khai các biện pháp tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Công an khuyến cáo người dân để thoát nạn an toàn khi xảy ra cháy, trước hết phải xác định được lối ra an toàn; mỗi gia đình cần thiết phải mở lối thoát nạn thứ 2 trong nhà mình. Phần lớn các lối thoát đến nơi an toàn ở các nhà độc lập hoặc liền kề bao gồm: lối ra cửa chính của căn nhà; lối ra cầu thang thoát nạn ngoài nhà từ các tầng; lối ra ban công; lối lên trên sân thượng hoặc lối lên mái (tầng thượng) để thoát sang công trình liền kề.

Đối với căn hộ độc lập, lối thoát nạn an toàn là qua cửa sổ, ban công khi có các thiết bị hỗ trợ như: thang, thang cây, dây tự cứu hạ chậm…Khi xảy ra cháy, người phát hiện đầu tiên cần báo động để mọi người trong nhà biết và nhanh thoát ra ngoài theo lối cửa chính nếu lối này chưa bị lửa khói bao trùm.

Quá trình di chuyển, cần bình tĩnh và thực hiện các biện pháp để tránh hít phải khói, khí độc hoặc bị lửa tạt gây bỏng hoặc cháy quần áo. Khi cửa chính tầng 1 bị lửa và khói bao trùm, cần nhanh tìm lối thoát khác như ra ban công và sử dụng thang dây nếu có. Trường hợp khẩn cấp, có thể tự tạo dây từ rèm, ga giường, quần áo… để trèo xuống, nhưng phải bảo đảm dây chắc chắn và được buộc vào cấu kiện thật vững.

Người trong nhà cũng có thể thoát qua ban công, cửa sổ sang các nhà hoặc công trình lân cận, hoặc di chuyển lên tầng thượng, mái và tìm đường sang khu vực an toàn. Khi di chuyển, cần dùng khăn hoặc áo thấm nước che mũi, miệng để giảm hít khói độc. Trong tất cả trường hợp, người dân khi phát hiện cháy phải nhanh gọi điện báo cho lực lượng cảnh sát PCCC-CNCH theo số 114.

Với các hộ dân ở nhà hình ống, cần chuẩn bị đầy đủ bình chữa cháy tại nhà, đặc biệt không nên làm lồng sắt bịt kín các lối như ban công và cửa sổ. Trong trường hợp gia đình cơi nới chuồng cọp, phải làm lối thoát hoặc chuẩn bị sẵn những thiết bị, dụng cụ và hướng dẫn người nhà (đặc biệt là trẻ em và người già) cách sử dụng khi cần thiết.