Vụ kêu gọi ủng hộ “nhưng 30.000 đồng thì khỏi”: Danh tính hai người phụ nữ gây xôn xao

Liên quan tới đoạn clip ghi lại 2 người phụ nữ đi kêu gọi ủng hộ đồng bào bị lũ lụt nhưng thẳng thừng "chê" 30.000 đồng gây xôn xao mạng xã hội, chiều hôm nay (5/12), UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) đã chính thức thông tin sau khi xác minh.

Báo điện tử VTV.vn thông tin, theo báo cáo của UBND phường Cửa Nam, sự việc diễn ra tại cơ sở kinh doanh tại số 34 Ngô Quyền, phường Cửa Nam, TP.Hà Nội vào khoảng 17h–18h ngày 3/12/2025.

Hai người phụ nữ trong clip là cán bộ cơ sở thuộc Chi hội đoàn thể Tổ dân phố số 3, đang thực hiện việc vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn ủng hộ đồng bào vùng lũ.

UBND phường nhận định, hoạt động vận động ủng hộ đồng bào lũ lụt thể hiện tinh thần "tương thân tương ái", mang ý nghĩa cộng đồng tích cực. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, hai cán bộ cơ sở đã có phát ngôn chưa phù hợp.

UBND phường phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cửa Nam đã làm việc và nhắc nhở các cán bộ liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia các hoạt động của Tổ dân phố.

Sự việc gây chú ý.

Như đã thông tin trước đó, ngày hôm qua (4/12), mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 phụ nữ lớn tuổi tới quán đồ uống trên phố Ngô Quyền (Hà Nội) kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Nhân viên trả lời họ đã ủng hộ qua Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tuy nhiên, người phụ nữ không đồng ý và nhấn mạnh: "Tất cả các cửa hàng trên địa bàn của chúng cô là cô sẽ đi thu...", người này còn khẳng định "tất cả người bán hàng ở phố này đều ủng hộ hết".

Nữ nhân viên giải thích đã ủng hộ bằng hình thức khác nhưng người phụ nữ vẫn kiên quyết "các cháu cần ủng hộ tiền trên địa bàn tổ dân phố".

Không thể từ chối với lời đề nghị của 2 người phụ nữ, nhân viên tới quầy thu ngân lấy tiền và xin ủng hộ 30.000 đồng do quán không còn tiền lẻ và bán hàng khó khăn. Nghe đến số tiền, một phụ nữ lớn tiếng "30 nghìn thì khỏi, ai nhận 30 nghìn".

Sau vài phút, 2 người phụ nữ đứng dậy bỏ đi. Trước khi đi, họ nói với nhân viên trong quán "bây giờ cô gọi công an ra".



