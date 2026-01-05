Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 1h30 sáng ngày 1/1 tại quán bar Le Constellation, địa điểm giải trí nổi tiếng với giới trẻ ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cao cấp Crans-Montana, thuộc bang Valais, phía tây nam Thụy Sĩ. Khi đó, quán bar đang chật kín người tụ tập chào đón năm mới.

Theo cảnh sát Valais, ngọn lửa bùng phát dữ dội đã khiến 40 người thiệt mạng và ít nhất 115 người khác bị thương, trong đó có một công dân Australia. Nhiều nạn nhân bị bỏng nặng, một số vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Hình ảnh bên trong quán bar (Nguồn: X)

Cơ quan chức năng cho biết nạn nhân lớn tuổi nhất là 39 tuổi, trong khi nhỏ tuổi nhất chỉ mới 14. Tổng cộng có 26 thiếu niên trong số 40 người tử vong. Danh tính cụ thể của các nạn nhân không được công bố.

Về quốc tịch, 21 nạn nhân là công dân Thụy Sĩ, 7 người mang quốc tịch Pháp, 6 người mang quốc tịch Italy. Các nạn nhân khác đến từ Romania, Thổ Nhĩ Kỳ, Bồ Đào Nha, Bỉ, cùng một công dân mang hai quốc tịch Thụy Sĩ - Pháp và một bé gái 15 tuổi mang ba quốc tịch Pháp, Israel và Anh.

Mẹ của Arthur Brodard, một thiếu niên 16 tuổi người Thụy Sĩ, đã xác nhận con trai bà nằm trong số những người thiệt mạng. Trên trang Facebook cá nhân, bà Laetitia Brodard-Sitre viết: “Giờ đây chúng tôi có thể bắt đầu tang lễ, khi biết rằng con đang yên nghỉ”.

Arthur Brodard - Một trong những nạn nhân qua đời

Giới chức Thụy Sĩ cho biết việc xác định danh tính các nạn nhân được ưu tiên hàng đầu nhằm mang lại sự chắc chắn cho các gia đình đang đau đớn chờ đợi tin tức. Quá trình nhận dạng được thực hiện thông qua ADN, dấu vân tay, hồ sơ nha khoa và các vật dụng cá nhân.

Vụ cháy được đánh giá là một trong những thảm họa nghiêm trọng nhất trong lịch sử gần đây của Thụy Sĩ, gây chấn động và khiến cả đất nước chìm trong tang tóc. Chính phủ Thụy Sĩ đã quyết định tổ chức quốc tang vào thứ Sáu tới. Trong ngày này, chuông nhà thờ trên khắp cả nước sẽ đồng loạt vang lên và một phút mặc niệm sẽ được thực hiện để tưởng nhớ các nạn nhân.

Tại Crans-Montana, hàng trăm người đã tham gia cuộc diễu hành im lặng giữa cái lạnh giá để tưởng niệm những người xấu số. Trước đó, một buổi lễ cầu nguyện đã được tổ chức tại nhà thờ địa phương. Giám mục Jean-Marie Lovey cho biết lời chia buồn đã được gửi đến từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có Giáo hoàng Leo XIV.

Một lễ tưởng niệm đã được tổ chức tại dãy núi Alps của Thụy Sĩ dành cho các nạn nhân của vụ hỏa hoạn tại quán bar (Nguồn: AAP)

“Rất nhiều người đang đồng hành cùng chúng tôi, những trái tim đang tan vỡ,” Giám mục Lovey chia sẻ. “Giáo hoàng Leo XIV đã gửi một thông điệp đầy xúc động, bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với gia đình các nạn nhân và tiếp thêm sức mạnh cho tất cả những ai đang chịu đau khổ”.

Theo công tố viên trưởng khu vực, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy có thể xuất phát từ việc sử dụng pháo sáng dạng nến phun tia, được cầm quá gần trần nhà.

Hiện hai người điều hành quán bar đang bị điều tra hình sự với các cáo buộc bao gồm gây chết người do sơ suất, gây thương tích do bất cẩn và vô ý gây hỏa hoạn.

Chính phủ Thụy Sĩ cũng cho biết 35 nạn nhân bị thương nặng đã được chuyển từ các bệnh viện trong nước sang những cơ sở y tế chuyên sâu tại Bỉ, Pháp, Đức và Italy để tiếp tục điều trị.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Australia xác nhận một công dân nước này nằm trong số những người bị thương và đang được hỗ trợ y tế cũng như hỗ trợ lãnh sự.

Nguồn: 7News