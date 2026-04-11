Vụ cháy nổ khiến 4 người trong gia đình tử vong: Nghi ngờ tự sát

Đức Anh |

(NLĐO) – Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy nổ khiến 4 người trong một gia đình ở Gia Lai tử vong có thể do tự sát.

Liên quan đến vụ cháy nổ khiến 4 người trong một gia đình ở xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai tử vong, sáng 11-4, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết bước đầu lực lượng chức năng đã xác định được 4 nạn nhân tử vong. 

Theo nhận định sơ bộ ban đầu, có khả năng nguyên nhân liên quan đến ý định tự sát của một trong các nạn nhân.

Căn nhà bà Trần Thị Đ - nơi xảy ra vụ cháy nổ khiến 4 người trong gia đình tử vong

Theo Thiếu tướng Lê Quang Nhân, hiện các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đang hỗ trợ, phối hợp cùng Công an tỉnh tập trung khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

"Nhận định sơ bộ ban đầu cho thấy khả năng một trong 4 nạn nhân có ý định tự sát. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn đang được điều tra, làm rõ" – Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết.

Sáng cùng ngày, Công an xã Cát Tiến cũng đã có báo cáo ban đầu về vụ việc trên. 

Theo đó, chiều 10-4, Công an xã Cát Tiến tiếp nhận tin báo của người dân về vụ chết người chưa rõ nguyên nhân tại thôn Chánh Hóa.

Cụ thể, khoảng 14 giờ cùng ngày, ông Trần Quốc Thiện phát hiện tại nhà bà Trần Thị Đ. (63 tuổi, ngụ thôn Chánh Hóa) có 4 người tử vong. Các nạn nhân gồm: bà Trần Thị Đ., chị Trần Thị C. (37 tuổi, con gái bà) và 2 cháu ngoại của bà Đ., đều 15 tuổi. Các thi thể đều bị cháy xém.

Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, chưa rõ nguyên nhân, Công an xã Cát Tiến đã báo cáo, đề xuất Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai chủ trì khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra.

Theo ông Nguyễn Khánh Hòa, Trưởng thôn Chánh Hóa, căn nhà của bà Đ. nằm ven suối, cách xa khu dân cư. 

Thời điểm rạng sáng, một số người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực này.

Chính quyền địa phương cho biết gia đình các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, sống hòa đồng với người dân xung quanh. Vụ việc khiến người dân địa phương bàng hoàng.

Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

