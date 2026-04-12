Vụ cháy nhà trọ ở TPHCM: Lính cứu hộ băng mình xuyên qua khói lửa cứu người

Ngày 12-4, Công an TPHCM đang điều tra vụ cháy xảy ra ở căn nhà kết hợp ngăn phòng cho thuê ở số 53E/1 Nguyễn Thị Thới, phường Tân Thới Hiệp khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương.

Hiện trường vụ cháy,

Theo điều tra ban đầu, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, gia đình ông Nguyễn Trường Thọ đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn từ căn nhà ngăn phòng cho thuê 5 tầng. Lúc này ông Thọ chạy ra thì thấy khói bốc lên mù mịt nên nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM nhanh chóng điều động 4 xe chữa cháy và 21 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa và thực hiện cứu hộ.

Lúc này, tại khu vực bãi đậu xe của căn nhà (có diện tích khoảng 20 m2) có 12 xe máy và 1 tủ lạnh đang cháy dữ dội, bốc khói nghi ngút. Do không thể thoát ra bên ngoài, khói nhanh chóng lan tỏa lên các tầng bên trên thông qua cầu thang bộ.

Lính cứu hộ sau đó đã băng mình xuyên qua khói lửa để đi đến các phòng để cứu người bị mắc kẹt. Ngoài ra, các cảnh sát còn lại cũng tiến hành leo ban công để giải cứu người.

Tổng cộng 10 người đã được cảnh sát giải cứu thoát khỏi đám cháy, trong đó có 1 cháu bé 18 tháng tuổi được một cán bộ công an phường Tân Thới Hiệp cứu ở tầng thượng.

Bên cạnh đó, tại phòng trọ ở tầng 4, lực lượng chức năng phát hiện anh Nguyễn Ngân Bình (26 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) và chị Nguyễn Thị Lan Hương (24 tuổi, tỉnh Vĩnh Long) đang thở thoi thóp trong nhà vệ sinh.

Dù được cảnh sát tận tình giải cứu nhưng do bị ngạt khói với mực độ nghiêm trọng, họ đã không qua khỏi.