Vụ cháy nhà trọ ở TPHCM: Lính cứu hộ băng mình xuyên qua khói lửa cứu người

Anh Vũ |

Lực lượng cứu hộ triển khai phương án cứu hộ thì phát hiện đôi nam nữ đang thoi thóp ở nhà vệ sinh trong phòng trọ.

Ngày 12-4, Công an TPHCM đang điều tra vụ cháy xảy ra ở căn nhà kết hợp ngăn phòng cho thuê ở số 53E/1 Nguyễn Thị Thới, phường Tân Thới Hiệp khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương.

Cháy nhà trọ TPHCM: Hai nạn nhân tử vong , 5 người bị thương trong vụ hỏa hoạn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy,

Theo điều tra ban đầu, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, gia đình ông Nguyễn Trường Thọ đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn từ căn nhà ngăn phòng cho thuê 5 tầng. Lúc này ông Thọ chạy ra thì thấy khói bốc lên mù mịt nên nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM nhanh chóng điều động 4 xe chữa cháy và 21 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa và thực hiện cứu hộ.

Lúc này, tại khu vực bãi đậu xe của căn nhà (có diện tích khoảng 20 m2) có 12 xe máy và 1 tủ lạnh đang cháy dữ dội, bốc khói nghi ngút. Do không thể thoát ra bên ngoài, khói nhanh chóng lan tỏa lên các tầng bên trên thông qua cầu thang bộ.

Lính cứu hộ sau đó đã băng mình xuyên qua khói lửa để đi đến các phòng để cứu người bị mắc kẹt. Ngoài ra, các cảnh sát còn lại cũng tiến hành leo ban công để giải cứu người.

Tổng cộng 10 người đã được cảnh sát giải cứu thoát khỏi đám cháy, trong đó có 1 cháu bé 18 tháng tuổi được một cán bộ công an phường Tân Thới Hiệp cứu ở tầng thượng.

Bên cạnh đó, tại phòng trọ ở tầng 4, lực lượng chức năng phát hiện anh Nguyễn Ngân Bình (26 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) và chị Nguyễn Thị Lan Hương (24 tuổi, tỉnh Vĩnh Long) đang thở thoi thóp trong nhà vệ sinh.

Dù được cảnh sát tận tình giải cứu nhưng do bị ngạt khói với mực độ nghiêm trọng, họ đã không qua khỏi.

Căn nhà cháy có kết cấu dạng ống, cao 4 tầng (và có thêm 1 tum), rộng khoảng 80 m2/tầng. Tầng 1 được sử dụng buôn bán thuốc tây, bên cạnh có lối đi và để xe. 3 tầng trên được ngăn thành nhiều phòng cho thuê với hơn 10 người ở trọ.

Lá thư cảm ơn được viết tay đầy nước mắt gửi tới lực lượng CSGT
Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

01:34
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

00:54
Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

00:44
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
