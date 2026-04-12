Lá thư cảm ơn được viết tay đầy nước mắt gửi tới lực lượng CSGT

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 9/4, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến tỉnh lộ 293, đoạn qua thôn Tè, xã Lục Nam, Tổ tuần tra số 7, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một cháu bé khoảng 6–7 tuổi đang một mình điều khiển xe đạp giữa lòng đường.

Đây là tuyến đường có mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn, nhiều xe tải, xe container thường xuyên lưu thông với tốc độ cao. Thời điểm buổi sáng, lưu lượng phương tiện tăng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đáng chú ý, cháu bé liên tục di chuyển lấn làn, có thời điểm đi ngược chiều, không làm achủ được hành vi.

Từ lá thư cảm ơn đầy nước mắt: kịp thời cứu giúp cháu bé lạc giữa dòng xe tỉnh lộ 293 trở về với gia đình (Ảnh: Cục CSGT).

Trước tình huống nguy hiểm trên, tổ công tác do đồng chí Ngô Minh Hòa cùng đồng chí Nguyễn Văn Vi đã nhanh chóng tiếp cận, hướng dẫn cháu vào vị trí an toàn. Tuy nhiên, qua tiếp xúc, nhận thấy cháu không thể giao tiếp, không nhớ địa chỉ cư trú, tổ công tác đã kiên trì trấn an, đồng thời triển khai các biện pháp xác minh.

Nhận định cháu có dấu hiệu hạn chế về nhận thức và ngôn ngữ, việc xác định nhân thân gặp nhiều khó khăn, tổ công tác đã phối hợp với Công an xã Lục Nam và quần chúng nhân dân khẩn trương tìm kiếm thông tin người thân.

Sau gần 2 giờ nỗ lực, danh tính cháu bé được xác định là Trần Đình Khôi (sinh năm 2019), trú tại thôn Vườn, xã Lục Nam. Cháu sống cùng bà nội, trong khi bố mẹ đi làm xa; bản thân cháu mắc hội chứng rối loạn tăng động, hạn chế khả năng nhận thức. Trong lúc người bà sơ suất khi làm việc ngoài vườn, cháu đã tự ý điều khiển xe đạp ra tỉnh lộ.

Khi nhận lại cháu, người bà không giấu được xúc động. Trong thư gửi lực lượng chức năng, bà bày tỏ sự cảm kích sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của các cán bộ, chiến sĩ.

Sự việc không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nhân văn của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh, mà còn là lời cảnh báo đối với các gia đình trong việc quản lý, chăm sóc trẻ nhỏ, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh, sức khỏe đặc biệt. Chỉ một phút sơ suất, hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Hành động kịp thời của lực lượng làm nhiệm vụ đã góp phần ngăn chặn nguy cơ tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho cháu bé và mang lại sự bình yên cho gia đình.