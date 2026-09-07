Vụ cháy ki-ốt rau củ ở TP.HCM: Bố mẹ lần lượt qua đời, con trai 16 tuổi chuẩn bị được phẫu thuật ghép da 2 tay 2 chân

Đoàn lãnh đạo TP.HCM thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ cháy tại phường Đông Hưng Thuận, trong đó người con 16 tuổi đang điều trị bỏng nặng sau khi bố và mẹ lần lượt tử vong.

Ngày 7/9, Đoàn lãnh đạo TP.HCM do ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM dẫn đầu đã tới thăm, động viên và trao hỗ trợ bước đầu cho bệnh nhân T.P.U. (SN 2010), là nạn nhân bị bỏng trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng 5/9 tại khu phố 8, phường Đông Hưng Thuận.

Hiện trường xảy ra vụ cháy. Ảnh: CACC

Trao đổi với đoàn, các bác sĩ điều trị cho biết, bệnh nhân T.P.U. nhập viện cấp cứu trong tình trạng vùng mặt bị xây xát và 2 tay 2 chân bị bỏng nặng. Sau thời gian điều trị tích cực, tình hình bệnh nhân tạm ổn, tiếp xúc tốt… sắp tới, các bác sĩ tiếp tục điều trị những vùng tổn thương nặng bằng phương pháp ghép da.

Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã ân cần động viên bệnh nhân T.P.U., chúc em ổn định tinh thần, phối hợp và tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, mau chóng bình phục sức khỏe.

Đồng thời, trao hỗ trợ bước đầu đến gia đình các nạn nhân với số tiền 50 triệu đồng. Ông Phạm Minh Tuấn cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, tiếp tục phối hợp với các đoàn thể theo dõi sát tình hình gia đình nạn nhân, để có sự hỗ trợ kịp thời, hoặc đề xuất MTTQ Việt Nam Thành phố có giải pháp hỗ trợ trong thời gian tới…

Nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 1h55 ngày 5/9, tại địa chỉ 10/29B đường TTN12, Khu phố 8, Phường Đông Hưng Thuận (là nhà ở kết hợp kinh doanh tạp hóa rau củ quả). Lực lượng chức năng đã có mặt khống chế đám cháy.

Vụ cháy làm 1 nạn nhân tử vong tại chỗ là ông T.V.T. (SN 1986); 2 nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy là bà Đ.T.N. (SN 1986, là vợ ông T.) và cháu T.P.U. (SN 2010, con ông T.).

Trong ngày 5/9, Ủy Ban MTTQ Việt Nam phường đã tổ chức thăm hỏi và trao hỗ trợ cho các nạn nhân bị thương, với số tiền là 22 triệu đồng. Tuy nhiên, đến 14h cùng ngày, bà N. đã tử vong do vết thương quá nặng.