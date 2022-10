Vụ cháy karaoke làm chết 32 người: Các nạn nhân bị thương nặng đã xuất viện

Chiều 7/10, Sở Y tế tỉnh Bình Dương thông tin, 4 nạn nhân bị thương nặng trong vụ cháy karaoke An Phú làm 32 người tử vong, đã khỏi bệnh và xuất viện.



Vào thời điểm xảy ra vụ cháy quán karaoke An Phú ngoài 32 người chết còn có 17 người bị thương, trong đó 4 người bị thương nặng (3 nữ, 1 nam). Các bệnh nhân bị thương nhẹ đã xuất viện sau vài ngày nhập viện, riêng 4 người phải phẫu thuật điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương và Bệnh viện Đa khoa An Phú.

Liên quan đến vụ cháy này, trước đó tại họp báo vào ngày 4/10, đại tá Trần Văn Chính - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông tin, đang phối hợp các đơn vị, địa phương mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan để xử lý theo quy định; cũng như xem xét việc cấp phép hoạt động quán karaoke cũng như phê duyệt phương án Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại quán karaoke An Phú có đúng quy định hay không.

Karaoke An Phú nơi xảy ra vụ cháy

“Chúng tôi đang tiến hành công tác xác minh, giám định và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm. Quan điểm xử lý vụ việc này là không bao che, không có vùng cấm, điều này đã được quán triệt ngay từ đầu”, đại tá Chính nhấn mạnh.



Như Tiền Phong đã đưa tin, vụ cháy tại quán Karaoke An Phú (đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) xảy ra khoảng 20h40 ngày 6/9. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường chữa cháy, cứu nạn đưa 22 người ra khỏi đám cháy an toàn. Đến 21h30 cùng ngày, đám cháy được khống chế.

Đến chiều ngày 7/9, 32 nạn nhân tử vong lần lượt được tìm thấy đưa ra khỏi hiện trường. Đến ngày 11/9, tất cả các nạn nhân được xác định danh tính và giao cho gia đình mai táng.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và đến ngày 16/9 khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Anh Xuân (SN 1980, ngụ TP Hồ Chí Minh), chủ quán karaoke An Phú về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.