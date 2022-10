Ngày 4-10, tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương 9 tháng đầu năm 2022, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết, liên quan vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người thiệt mạng, hiện công an tỉnh đang trưng cầu giám định việc cấp phép an toàn PCCC, cấp phép hoạt động karaoke, quá trình quản lý cơ sở này, theo tinh thần sai đến đâu xử lý đến đó, không có vùng cấm.

Trước đó, ngày 16-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TPHCM, chủ cơ sở karaoke An Phú) về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Trả lời báo chí về việc dư luận hoài nghi số nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy nhiều hơn số lượng công an cung cấp, Đại tá Trần Văn Chính khẳng định, số người tử vong là 32 người, đến nay công an đã bàn giao tất cả thi thể cho gia đình mai táng.