Vụ cháy chung cư 20 tầng khiến nhiều người thương vong tại Hàn Quốc: Phát hiện thư tuyệt mệnh, nghi phóng hỏa rồi tự vẫn

Sáng 30/4, một vụ cháy lớn xảy ra tại một tòa chung cư cao 20 tầng ở thành phố Uiwang, khu vực nằm gần Seoul. Đám cháy bùng phát vào khoảng 10h30 (giờ địa phương), xuất phát từ căn hộ ở tầng 14.

Theo thông tin từ cảnh sát và lực lượng cứu hỏa địa phương, ban đầu cơ quan chức năng nhận được tin báo về việc một nam cư dân được cho là đã rơi từ trên cao xuống trong quá trình thoát thân. Sau gần 2 tiếng nỗ lực dập lửa, đến khoảng 12h35, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn.

Hiện trường sự việc

Vụ hỏa hoạn khiến tổng cộng 2 người thiệt mạng, 6 người bị thương nhẹ, ngoài ra có 11 cư dân khác kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Danh tính nạn nhân ban đầu được xác định là một người đàn ông ngoài 60 tuổi, sinh sống tại chính căn hộ xảy ra hỏa hoạn ở tầng 14. Trong quá trình kiểm tra hiện trường sau khi dập lửa, lực lượng chức năng phát hiện thêm thi thể một phụ nữ ngoài 50 tuổi trong nhà vệ sinh của căn hộ. Người này được xác định là vợ của nạn nhân nam.

Đáng chú ý, tại hiện trường, lực lượng cứu hỏa còn tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh do người đàn ông để lại. Nội dung thư cho thấy người này rơi vào hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, đồng thời có tâm lý bi quan về cuộc sống.

Chiều cùng ngày, đại diện cơ quan phòng cháy chữa cháy địa phương cho biết, bước đầu nhận định nguyên nhân vụ cháy có thể là do hành vi phóng hỏa. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn: ETtoday