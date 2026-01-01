Ngày 31-12-2025, TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ"; SN 1981, ngụ phường Hạc Thành) 3 năm tù về tội "Đưa hối lộ" theo Điều 364 Bộ luật Hình sự; cựu quân nhân Hoàng Nam Liên (SN1966, ngụ tỉnh Nghệ An) 2 năm 6 tháng tù về tội "Môi giới hối lộ".

Trùm giang hồ Vi "ngộ" bị tuyên 3 năm tù về hành vi "Đưa hối lộ" nhờ chạy án

Theo cáo trạng, năm 2005, Nguyễn Ngọc Hòa (tức Hòa "chua"; SN 1976, ngụ Lam Sơn, TP Thanh Hóa cũ, nay là phường Hạc Thành) bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 10 năm tù về các tội "Giết người" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", chấp hành án tại Trại giam Thanh Lâm (Bộ Công an).

Trong quá trình chấp hành án, do mâu thuẫn với bạn tù, Hòa "chua" dùng dùi đâm vào vùng cổ khiến một phạm nhân tử vong. Sau đó, bị cáo tiếp tục bị tuyên phạt tù chung thân và được chuyển qua nhiều trại giam. Hiện, Hòa đang chấp hành án tại Trại giam số 3 (Bộ Công an, tỉnh Nghệ An).

Quá trình Hòa "chua" chấp hành án, Nguyễn Văn Vi - người có mối quan hệ thân thiết với Hòa đã nhờ Hoàng Nam Liên "chạy án" nhằm xin giảm hình phạt. Để thực hiện việc chạy án, trong các năm 2023 và 2024, Vi "ngộ" đã chuyển cho Hoàng Nam Liên tổng số tiền 350 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 4-2-2023, Nguyễn Văn Vi chuyển khoản 150 triệu đồng vào tài khoản con gái Liên. Sau đó, số tiền được rút tiền mặt và giao lại cho Liên. Hoàng Nam Liên khai, sau khi nhận tiền đã đưa 130 triệu đồng cho ông Phan Quý Hương, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An để xin giảm án cho Nguyễn Ngọc Hòa.

Đến ngày 12-5-2023, TAND tỉnh Nghệ An quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho Hòa 20 tháng. Lần thứ hai, ngày 1-3-2024, Nguyễn Văn Vi tiếp tục chuyển 200 triệu đồng cho Hoàng Nam Liên để nhờ xin giảm án.

An ninh tại phiên tòa hôm 31-12-2025 được thắt chặt

Liên khai đã đưa 150 triệu đồng tiền mặt cho ông Phan Quý Hương. Ngày 17-5-2024, Nguyễn Ngọc Hòa tiếp tục được giảm hình phạt tù thêm 18 tháng.

Tổng cộng, Hoàng Nam Liên khai đã đưa cho ông Phan Quý Hương 280 triệu đồng trong tổng số 350 triệu đồng nhận từ Vi "ngộ", còn Liên hưởng lợi 70 triệu đồng.

Cáo trạng cũng thể hiện, Liên khai đã 4 lần đến nhà ông Phan Quý Hương đưa tiền mặt để nhờ chạy giảm án. Tuy nhiên, ông Hương không thừa nhận nội dung này.

Nhận thấy vụ án có dấu hiệu của tội "Nhận hối lộ" theo Điều 354 Bộ luật Hình sự, xảy ra trong hoạt động tư pháp và thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, ngày 26-11-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan để chuyển cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý.