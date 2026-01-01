Theo Công an TP Hà Nội, các đối tượng này thường sử dụng chiêu bài “phân tích”, “nhận định nội tình”, gắn mác “độc lập”, “khách quan” nhằm đánh lừa người đọc, gieo rắc hoài nghi, kích động tư tưởng chống đối, chia rẽ niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Đáng lo ngại hơn, một bộ phận người sử dụng mạng xã hội do thiếu cảnh giác đã vô tình hoặc tiếp tay lan truyền các thông tin sai trái này.

Việc các thế lực thù địch cố tình xuyên tạc kết quả Hội nghị nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta, làm suy yếu nền tảng tư tưởng của Đảng, gây mất ổn định chính trị – xã hội. Thủ đoạn của chúng ngày càng tinh vi, núp bóng “tự do ngôn luận”, “dân chủ”, “nhân quyền” để che đậy bản chất phản động.

Trước tình hình đó, Công an Hà Nội khuyến cáo mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác; tuyệt đối không chia sẻ, bình luận, phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng, nhất là từ các trang mạng, tài khoản cá nhân có dấu hiệu chống đối, phản động. Mỗi lượt “like”, “share” thiếu suy nghĩ đều có thể trở thành mắt xích tiếp tay cho hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Người dân cần chủ động theo dõi, tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống của Đảng, Nhà nước; tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng bằng thái độ bình tĩnh, lập luận sắc bén, đúng đường lối, quan điểm của Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng dư luận, kịp thời cung cấp thông tin chính xác để tạo sự đồng thuận xã hội.

Giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tỉnh táo trước những thông tin độc hại trên mạng xã hội chính là trách nhiệm của mỗi công dân yêu nước, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ sự ổn định và phát triển bền vững của Đất nước.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo khi tiếp cận thông tin trên mạng xã hội; không tin, không nghe theo và không chia sẻ các bài viết, hình ảnh, video có nội dung xuyên tạc, suy diễn, quy chụp liên quan đến các hội nghị, sự kiện chính trị quan trọng của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là những thông tin được đăng tải từ các trang, tài khoản ẩn danh, ở nước ngoài hoặc có biểu hiện chống đối.

Mỗi lượt “like”, “share”, bình luận đối với các nội dung sai trái, phản động đều có thể bị các đối tượng xấu lợi dụng để khuếch đại mức độ lan truyền, gây tác động tiêu cực đến nhận thức xã hội; trong một số trường hợp còn có thể dẫn đến vi phạm pháp luật theo quy định hiện hành.

Khi phát hiện các thông tin có dấu hiệu xuyên tạc, kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, người dân cần chủ động báo cáo (report) với nền tảng mạng xã hội, đồng thời phản ánh tới cơ quan chức năng, Công an địa phương để kịp thời xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khuyến khích cán bộ, đảng viên và Nhân dân sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, có trách nhiệm; chủ động chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực, chính thống từ các cơ quan báo chí, truyền thông của Đảng và Nhà nước; góp phần xây dựng không gian mạng lành mạnh, an toàn.