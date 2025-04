Ngày 2-4, Công an xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã triệu tập 4 đối tượng lên làm việc gồm: Nguyễn Nam H. (SN 1997); Phạm Dương Việt A. (SN 1992), Trần Như Q. (cả 3 cùng ngụ xã Bắc Sơn) và Nguyễn Văn Q. (SN 1996, ngụ xã Quảng Tiến) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Theo công an, qua xác minh tại bệnh viện, ghi nhận cháu bé 2 tuổi bị chảy máu mũi và đã cầm máu, hiện cháu đã tỉnh táo, ổn định và được xuất viện.

Hiện Công an xã tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

4 ngày trước đó (30-3), anh Nguyễn Văn Duy (SN 1996, quê Nam Định) trình báo công an về việc việc anh bị một nhóm người điều khiển xe ô tô chặn đầu ở đoạn đường ĐT 767 hướng vào Sông Mây và yêu cầu xuống xe để giải quyết mâu thuẫn.

Khi anh Duy không đồng ý, nhóm người này mở cửa xe và đánh trúng con trai 2 tuổi của anh Duy, khiến cháu bị chảy máu mũi.

Hình ảnh một đối tượng khi xảy ra vụ việc

Được mọi người can ngăn, anh Duy điều khiển xe đi về hướng Ngã ba Trị An, đưa con đi bệnh viện khám. Sự việc được vợ của anh Duy sử dụng điện thoại di động quay phim lại và báo cơ quan công an.

"Trong lúc đe dọa gia đình tôi, một đối tượng đã giật điện thoại của vợ tôi. Trong lúc giằng co, tay người đàn ông kia va chạm mạnh vào con tôi khiến cháu chảy máu mũi. Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình đã đưa bé đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng Nai. Hôm sau, khi thấy cháu còn ói, mũi vẫn chảy máu, các bác sĩ chỉ định CT vùng đầu và có kết quả cháu bị chấn thương vùng đầu mặt" - anh Duy bức xúc nói.