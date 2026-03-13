Vũ Cát Tường thông báo nóng sau khi nhập viện khẩn cấp, huỷ tham gia concert Anh Trai Say Hi

Concert Anh Trai Say Hi – A White Valentine Concert diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 16/3 tới. Trước thềm chương trình diễn ra, Vũ Cát Tường bất ngờ gặp vấn đề sức khỏe và buộc phải thay đổi lịch trình. Hình ảnh Vũ Cát Tường được đưa đi cấp cứu lan truyền trên nhiều nền tảng khiến người hâm mộ lo lắng. Sau khi được bác sĩ thăm khám, Vũ Cát Tường buộc phải hủy tham gia concert Anh Trai Say Hi theo chỉ định.

Đến tối 13/3, đích thân Vũ Cát Tường đã đăng tải thông báo trên trang cá nhân để cập nhật tình hình sức khỏe cũng như gửi lời đến người hâm mộ. Vũ Cát Tường cho biết hiện tại tình trạng của mình đã đỡ hơn so với hôm trước, nhưng vẫn đang tiếp tục được các bác sĩ theo dõi. Trong chia sẻ, Vũ Cát Tường bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của khán giả và không giấu được sự tiếc nuối khi không thể góp mặt tại concert lần này. Vũ Cát Tường gửi lời xin lỗi đến những người đã mua vé và chờ đợi được gặp mình tại đêm diễn.

“Hiện tại sức khỏe của Tường đã đỡ hơn hôm qua một chút và vẫn đang được bác sĩ theo dõi. Tường xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả khán giả vì đã quan tâm và gửi thật nhiều yêu thương cho Tường. Tường biết có nhiều bạn đã cất công mua vé, chuẩn bị mọi thứ để chờ đón Tường cùng các Anh Trai, mà Tường lại không thể có mặt trong tình huống bất khả kháng này. Tường xin lỗi mọi người rất nhiều”, Vũ Cát Tường chia sẻ.

Vũ Cát Tường cho biết sức khoẻ đã tạm ổn nhưng vẫn còn phải theo dõi y tế

Ngay sau khi bài đăng được chia sẻ, nhiều khán giả đã để lại bình luận động viên và chúc Vũ Cát Tường sớm hồi phục. Không ít người bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể gặp Vũ Cát Tường tại concert, tuy nhiên đa số đều cho rằng đây là sự cố ngoài ý muốn và điều quan trọng nhất lúc này là Vũ Cát Tường cần dành thời gian nghỉ ngơi, điều trị để nhanh chóng lấy lại sức khỏe.

4 ngày trước khi diễn ra concert, Vũ Cát Tường gặp vấn đề sức khoẻ phải nhập viện khẩn cấp

Phía công ty đại diện xác nhận Vũ Cát Tường phải huỷ lịch tham gia concery vì sức khoẻ không cho phép

Vũ Cát Tường sinh năm 1992 tại An Giang, là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc. Cô được nhiều khán giả biết đến khi trở thành Á quân chương trình Giọng hát Việt năm 2013. Suốt hành trình nghệ thuật, Vũ Cát Tường khẳng định mình bằng tài năng âm nhạc, cô có nhiều bản hit được công chúng yêu thích như Yêu xa, Vết mưa, Em ơi...

Một trong những cột mốc mới trong sự nghiệp của Vũ Cát là tham gia Anh Trai Say Hi. Vũ Cát Tường từng chia sẻ: "Trước khi gặp mọi người, không có lý do gì để Tường tham gia Anh Trai Say Hi cả. Có hay không có Anh Trai Say Hi thì Vũ Cát Tường vẫn là Vũ Cát Tường, vẫn sẽ viết nhạc, vẫn hát, vẫn làm nghề của mình thôi. Tường vừa lập gia đình nên cũng sẽ có những kế hoạch trong gia đình của mình. Khi nhận được lời mời thì Tường chỉ tự hỏi là, nếu có thêm một kỷ niệm cho tuổi trẻ của mình thì Tường có muốn để 4 chữ Anh Trai Say Hi hay không, thì Tường nói 'Có'. Trước khi gia đình Tường có em bé, thì Tường sẽ có một kỷ niệm nữa.

Có lẽ câu nói của Robber, cảm giác không thuộc về, là nó hợp với Tường nhất khi vào đây. Khi Tường là người thứ 30 bước ra, cũng rất run khi không biết mọi người sẽ đón nhận thế nào. Nhưng cách mọi người nhận kẹo, cách chào đón Tường, 'anh Tường anh Tường', lúc đó mình mới bất ngờ là, 30 Anh trai, gần một nửa là rapper, mình tưởng những người này rất là gang, rất là cứng, mà không ngờ họ còn tình cảm hơn mình.Chính mọi người đã cho Tường câu trả lời tại sao mình phải tham gia. Đây sẽ là một ký ức rất đẹp, là ngoại lệ, là sự ưu tiên, có khi sẽ không bao giờ xảy ra 1 lần thứ hai nào nữa".

Tại Chung kết, Vũ Cát Tường lọt vào Top 5 chung cuộc cùng các nghệ sĩ Negav, B Ray, buitruonglinh và Sơn.K.

Vũ Cát Tường là một trong những nhân tố ấn tượng tại Anh Trai Say Hi mùa 2

Ảnh: FBNV